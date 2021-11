Sono molte le persone che soffrono di problemi alle ossa o che vogliono prevenirli. L’antidoto migliore è il calcio, che possiamo introdurre nel nostro organismo in due maniere: attraverso la dieta o attraverso l’integrazione. Assumere calcio attraverso la dieta, quindi mangiando cibi ricchi di calcio, è certamente il modo migliore, ma non sempre basta. In alcuni casi bisogna ricorrere all’integrazione, ma con cautela. Un’integrazione errata, infatti, potrebbe portare a problemi di natura cardiovascolare perché può incoraggiare lo sviluppo di placche aterosclerotiche. A dirlo è uno studio condotto da alcuni ricercatori della Johns Hopkins University e prontamente riportato sulle pagine della Fondazione Veronesi.

Attenzione perché assumere calcio per la salute delle ossa potrebbe aumentare questi rischi per il cuore

Un eccesso di calcio nel sangue potrebbe portare alla formazione di placche che ostruiscono le arterie, mettendo a rischio il nostro cuore. A dirlo è una squadra di ricercatori dopo uno studio condotto su un campione di 2.700 persone comprese tra 45 e 84 anni. La ragione che ha mosso lo studio è la preoccupante crescita, in America, dell’uso di integratori contenenti calcio (ne fa uso il 43% della popolazione).

Durante la ricerca, i medici hanno diviso in due il campione: una parte doveva assumere calcio tramite integratori, l’altra poteva assumerlo solo tramite dieta. I soggetti sono stati monitorati con questionari e Tac al cuore. Alla fine del monitoraggio, i risultati hanno messo in evidenza due aspetti. Chi assumeva calcio attraverso l’alimentazione non aumentava in alcun modo i rischi cardiovascolari (anzi, i livelli bilanciati di calcio costituivano una protezione per il cuore). Chi invece assumeva integratori aveva un rischio di aterosclerosi e malattie cardiache superiore del 22%. Dunque, attenzione perché assumere calcio per la salute delle ossa potrebbe aumentare questi rischi per il cuore, scongiurabili attraverso un’assunzione esclusivamente alimentare.

Perché assumere calcio con la dieta non è uguale ad assumerlo in pastiglie o polvere

Il calcio in pastiglie o polvere, a quanto rilevato dai ricercatori, non viene del tutto assimilato dall’organismo né smaltito. I residui andrebbero, invece, ad accumularsi lungo le pareti delle arterie, ostacolando il normale flusso sanguigno e aumentando i rischi di attacco di cuore. Assumere un minerale attraverso l’integrazione, quindi, non sarebbe mai uguale ad assumerlo con il cibo. Per quanto concerne il calcio, la questione riguarda soprattutto quella fascia di popolazione che vuole proteggersi dall’osteoporosi (perlopiù donne over 60). Per questo, le persone che desiderano combattere l’osteoporosi dovrebbero ricorrere all’integrazione esclusivamente sotto supervisione medica.

