Molti credono che il latte vaccino sia il vero toccasana per la salute delle nostre ossa. La verità è che nessun parere medico supportato da evidenze scientifiche avvalora questa tesi. Al contrario, un recente studio svedese, pubblicato sul British Medical Journal e riportato dalla Fondazione Veronesi, istalla dubbi sulle proprietà del latte contro l’osteoporosi. Secondo i ricercatori non il latte, ma questi 2 alimenti sarebbero più opportuni per prevenire l’osteoporosi. Parliamo di yogurt e formaggi fermentati. La ragione sarebbe che il latte contiene alti livelli di zuccheri, che finiscono per essere dannosi per la salute delle nostre ossa.

La ricerca che ha cambiato le nostre idee sul latte

Lo studio osservazionale condotto dai ricercatori dell’Università di Uppsala ha preso come riferimenti un campione molto vasto. Parliamo di 61.433 donne e 45.339 uomini, di età comprese tra i 39 e i 79 anni. La ricerca ha analizzato i comportamenti alimentari del campione per 20 anni, dal 1990 al 2010. Lo scopo era quello di capire e analizzare gli eventuali legami tra consumo di prodotti caseari e osteoporosi. La ricerca non è intervenuta attivamente sul campione, con indicazioni di tipo dietetico. Si è limitata ad osservare i comportamenti e dedurne le implicazioni.

I ricercatori hanno catalogato i dati personali dei membri del campione e hanno somministrato loro dei questionari periodici. Tali questionari riguardavano il consumo settimanale di prodotti caseari come latte, yogurt e formaggi. Nei 20 anni di monitoraggio, ben 22.000 persone avvezze al consumo di latte hanno subito importanti fratture ossee.

Il dato ha fatto escludere ai ricercatori un ruolo del latte nella prevenzione dell’osteoporosi. È bene specificare, però, che la conclusione a cui arriva lo studio è tutt’altro che definitiva. Trattandosi di uno studio osservazionale non è ancora possibile stabilire una causalità certa tra comportamenti ed effetti.

Non il latte, ma questi 2 alimenti sarebbero più opportuni per prevenire l’osteoporosi

I supervisori dello studio di Uppsala giustificano i dati ottenuti con gli alti livelli di lattosio e galattosio presenti nel latte. Lattosio e galattosio, infatti, sono due zuccheri che potrebbero essere responsabili di infiammazioni croniche e accelerare il processo d’invecchiamento. I prodotti caseari sono comunque validi alleati della salute delle ossa. Contro l’osteoporosi, però, sarebbe più opportuno consumare yogurt o formaggi fermentati, a cui la ricerca associa un legame più flebile con le fratture ossee. Prima di qualsiasi netta modifica del proprio piano alimentare, però, è bene consultare un medico specialista.

