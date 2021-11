Ci siamo quasi, manca poco alle vacanze di Natale e alle famosissime tombolate in famiglia. Un pretesto per passare la giornata in casa senza però annoiarsi, ma anche per tentare la fortuna e guadagnare un piccolo gruzzoletto. Chi non ha mai provato a vincere il premio più ghiotto per vantarsi con tutti i parenti?

In realtà però esistono anche giochi da tavolo utili a passare il tempo ma anche a sfidarsi a colpi di ingegno.

A partire dal classico Monopoli o Risiko, sono tanti i giochi da tavolo perfetti per sfoggiare le nostre doti. Ne abbiamo parlato già in questo precedente articolo “I migliori giochi da tavolo per trascorrere divertenti serate estive con amici”. Oltre ai più conosciuti come il Cluedo, ideale per gli amanti dei misteri e dei polizieschi, eccone qualcuno più originale.

Ecco 3 divertentissimi giochi da tavolo da non perdere per una serata tra amici o in famiglia

Come non cominciare la lista con questa versione più tecnologica del famosissimo Pictionary. Il gioco da tavolo a squadre il cui obiettivo è indovinare una parola o una frase a partire da un disegno. Più parole o frasi si indovinano e più punti si guadagnano per avanzare sul tabellone. Un gioco super divertente perché si vedono davvero disegni di ogni tipo e quasi mai opere d’arte. Pictionary da qualche anno ha lanciato la versione Air, un gioco interattivo che con una penna Bluetooth ci fa disegnare in Realtà Aumentata.

Ma cosa c’è di meglio dell’usare una bacchetta magica per disegnare? Ecco, quindi, la versione Harry Potter che gli amanti del maghetto più famoso del Mondo non possono perdersi. Collegando l’App gratuita alla TV si può trasmettere in diretta il disegno che apparirà in aria come per magia. Divertente per una serata tra amici appassionati della saga ma anche per i bimbi.

Il secondo gioco che proponiamo oggi è “What do you meme?”. Questo gioco nasce dall’incrocio del famoso gioco di carte irriverente “Cards Against Umanity” e i meme più famosi. Domande particolari a cui bisogna rispondere con il meme adatto tra quelli in mano. Il divertimento è assicurato e gli abbinamenti migliori guadagnano il punto.

Vudù

Per finire il gioco “Vudù”, in versione base ma anche con le espansioni. Si tratta di un gioco di carte il cui obiettivo è raggiungere 13 punti e vincere. Il problema però è che non sarà semplice perché gli altri giocatori lanceranno le carte maledizioni per fermarci. Ed ecco che vedremo i nostri amici ululare, giocare con una mano dietro la schiena o saltellare, da morire dal ridere.

Ed ecco 3 divertentissimi giochi da tavolo da non perdere per una serata tra amici o in famiglia. Per una serata all’insegna dello svago questi giochi non possono mancare. Approfittiamo delle attuali offerte online per acquistarli o del Black Friday. Così nelle vacanze di Natale avremo tutto quello che ci serve per passare serate indimenticabili.

