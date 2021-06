È nota a tutti l’importanza di proteggere la pelle durante l’esposizione al sole. Tuttavia può accadere che, nonostante abbiamo prestato grande attenzione, appaiano delle macchie scure sulla pelle, in particolare quella del viso. La comparsa delle macchie spesso dipende dalla maggiore o minore produzione di melanina nella zona. Solitamente sono benigne. Ma è sempre bene chiedere in parere di uno specialista prima di provare soluzioni fai da te. A livello estetico possono trasformarsi in un vero e proprio cruccio. Vediamo dunque tre rimedi della nonna dal risultato sorprendente per schiarire le macchie di sole sulla pelle.

Limone e pomodoro

Difficile da credere ma basteranno un limone ed un pomodoro per ridurre i segni più scuri sulla pelle. Frulliamo insieme questi due ingredienti. Quindi spalmiamo la maschera ottenuta sulla pelle. Lasciamo in posa per una mezz’ora. Infine risciacquiamo il tutto con dell’acqua tiepida. In questa maniera la nostra pelle farà il pieno di vitamina C, fondamentale per il benessere della cute. La pelle apparirà luminosa e levigata. Già dalla prima applicazione le macchie si schiariranno visibilmente. Suggeriamo di ripetere l’operazione 2 o 3 volte a settimana.

Latte e farina

Un ottimo risultato si ottiene anche amalgamando insieme del latte con la farina. Formiamo una maschera abbastanza corposa. Quindi spalmiamola sul viso. Massaggiamo delicatamente le zone da trattare. Lasciamo agire per un quarto d’ora. Risciacquiamo con acqua fresca. Applichiamo poi un velo di crema idratante.

Yogurt, miele e limone

Se la pelle del viso appare tutta arrossata con delle macchie più scure ecco l’ultimo dei tre rimedi della nonna dal risultato sorprendente per schiarire le macchie di sole sulla pelle. Dunque, uniamo 2 cucchiai di succo di limone con 2 di yogurt. Aggiungiamo 4 cucchiai di miele. Una volta ottenuto un composto omogeneo applichiamolo sul viso. Lasciamo in posa per una ventina di minuti. Quindi risciacquiamo il tutto con acqua tiepida.

Applicando sulla nostra pelle con costanza queste maschere vedremo le macchie schiarirsi via via. La nostra pelle acquisterà corpo e luminosità.

