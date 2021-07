È un piatto per tutte le stagioni e anche per tutte le età. A chi non piacciono le fettine panate o cotolette come le vogliamo chiamare. In tutte le regioni esistono varianti gustosissime. La base è sempre la stessa, una fetta di carne con una appetitosa e saporita panatura. Poi le tipologie e i tagli di carne con cui realizzarle sono i più disparati e alla panatura si possono aggiungere altri ingredienti, quali prosciutto, speck e formaggi. Pensiamo alla Valdostana. Anche i cordon bleu non sono altro che ulteriori divagazioni sul tema cotoletta.

Ci sono cucine regionali che però si distinguono particolarmente per avere rielaborato il piatto in una maniera davvero sorprendente. È il caso della cotoletta alla palermitana. In questa ricetta non serviranno né le uova né la farina.

La semplice ricetta casalinga per preparare le buonissime cotolette alla palermitana dalla panatura perfetta

Un ingrediente del territorio che fa la differenza è senza dubbio il pecorino. Rechiamoci in un negozio ben fornito e compriamo quello originale presente nella maggior parte dei piatti tipici siciliani. Ha ottenuto la denominazione D.O.P. ed è interamente realizzato con latte di pecore isolane. È a pasta dura e viene chiamato in dialetto “tumazzu”, da toma.

Ingredienti

600 gr di carré di vitello; 100 gr di pecorino grattugiato; 200 gr di pan grattato; olio evo q.b. sale q.b. prezzemolo; qualche foglia di menta fresca.

Procedimento

Utilizziamo del pan grattato grossolano, meglio se tritiamo in casa il pane raffermo, magari con scarti di grissini o cracker. Mischiamolo al pecorino. Sminuzziamo al coltello la menta e le foglie di prezzemolo e uniamole alla panatura.

Per farla aderire bene alle fettine non servirà la farina, bensì l’olio extravergine di oliva. Pertanto versiamone un po’ in un vassoio e passiamoci la carne da entrambi i lati. Successivamente adagiamole nel pan grattato premendo ben bene con le mani facendo attenzione a fare aderire ovunque la panatura.

La cottura si fa in una padella ben calda senza aggiunta di altro. L’olio è già presente sulla fetta di carne. Pochi minuti saranno sufficienti per lasciare la carne morbida e succosa al suo interno. Salare solo alla fine. Questa è la semplice ricetta casalinga per preparare le buonissime cotolette alla palermitana dalla panatura perfetta che stupiranno tutti a tavola.

Suggerimento

Servirla con un contorno di insalata di finocchi conditi con succo di arancia e una spruzzata di pepe nero macinato.