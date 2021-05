Non dimentichiamo mai di prenderci cura dei nostri alimenti. Conservarli bene è una questione di gusto a tavola, ma soprattutto di salute.

Alcuni cibi sono più delicati degli altri, e richiedono maggiori attenzioni. Latte e panna sono tra questi, quindi stiamo molto attenti a come li trattiamo.

In particolare, oggi vedremo uno sbaglio molto grave ma che tante persone fanno, e che mettono in pericolo la panna e dunque la nostra salute. Per fortuna, vedremo anche che la soluzione è facilissima. Attenzione, la panna andrà a male molto prima della scadenza se compiamo questo banale errore di conservazione.

I rischi che si corrono

Come prima cosa, ricordiamo che mangiare panna andata a male può causare forti problemi. Essa può infatti dare i tipici sintomi di un’intossicazione alimentare. Si tratterebbe quindi di avere diarrea, nausea, ed a volte anche febbre e vomito. Per cui, è imperativo buttarla via se è scaduta.

Inoltre, sappiamo che una volta aperta essa dev’essere consumata con una certa velocità. In genere, riesce a conservarsi tre o quattro giorni. Però è in questa situazione che rischiamo di compiere il grave errore che la fa andare a male prima del tempo.

Come conservarla

Sappiamo bene che la panna aperta va conservata in frigo. Non è infatti assolutamente indicato lasciarla a temperatura ambiente, perché durerebbe davvero poco.

Ma anche quando la conserviamo nel frigo, spesso lo facciamo nella maniera sbagliata. Infatti, le vaschette di panna sono di solito piuttosto piccole, e quindi tendiamo a metterle negli spazi della porta del frigo. Questo è il grave errore. Le porte infatti sono le zone più esposte agli sbalzi di temperatura quando le apriamo, e quindi quello che viene conservato lì è più a rischio di andare a male. Per questa ragione la panna, con i suoi soli quattro giorni di vita, potrebbe durarne anche solo uno in quella posizione.

Attenzione, la panna andrà a male molto prima della scadenza se compiamo questo banale errore di conservazione. Per evitarlo, una volta aperta mettiamola dentro il corpo del frigo, meglio se nei piani bassi che sono più freddi. Così durerà tutto il tempo necessario a finirla.

