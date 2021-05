Non solo le donne ma anche gli uomini ricorrono spesso alla rasatura. I peli non solo sono antiestetici ma, dipende la zona in cui crescono, fanno pure male. Gli strumenti adibiti alla depilazione sono diversi: rasoio, ceretta, crema depilatoria e silk-épil. Ma con ognuno di tali metodi si potrebbe incorrere in spiacevoli inconvenienti come rossore, brufoli, peli incarniti, ascessi cutanei e tagli.

In questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa tratteremo nello specifico delle problematiche dovute al passaggio del rasoio. Infatti, è quello che più degli altri metodi causa maggiori disturbi.

Per una buona rasatura si deve partire dalla base

Abbiamo sempre sbagliato a depilarci in questo modo col rasoio ed è per questo che abbiamo le fastidiose irritazioni. Innanzitutto chi non pensa alla fase pre-depilazione sbaglia perché è necessario preparare la pelle. Quindi bisogna lavare il viso o la parte del corpo da radere con acqua calda e detergere per dilatare i pori. Per la detersione, è meglio usare un sapone delicato o uno scrub.

Prima di procedere alla depilazione, è opportuno scegliere un prodotto che faccia scivolare bene il rasoio sulla pelle. Il sapone o il bagnoschiuma sono sconsigliati.

Dopo aver terminato la nostra depilazione, la prima cosa essenziale da fare è bagnare la parte trattata con acqua fredda o addirittura mettere del ghiaccio. Questo serve per calmare la sensazione iniziale di prurito. Se notiamo dei piccoli taglietti, disinfettiamo con acqua ossigenata ed evitiamo l’acqua calda poiché brucerà maggiormente.

Gli 8 rimedi naturali

Abbiamo sempre sbagliato a depilarci in questo modo col rasoio ed è per questo che abbiamo le fastidiose irritazioni ma ecco dei rimedi naturali:

il bicarbonato;

l’aloe vera;

la calendula;

il gel della pala di fico d’India;

l’aceto di mele;

il tea tree oil;

l’olio extravergine di oliva;

il miele.

Spalmare questi prodotti sotto forma di crema o gel o liquido aiuterà il nostro corpo a guarire e prevenire le irritazioni. Ecco come dire addio alle irritazioni da rasoio con questi rimedi naturali per avere sempre una pelle vellutata.