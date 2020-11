Attenzione: il pericolo mortale di chi consuma troppe mele

È novembre e a novembre si mangiano le mele. In Italia ed in tutta Europa le mele fanno parte, a buon titolo, della nostra tradizione gastronomica oltre a essere, spesso, considerate il perfetto finale di ogni pasto.

Buone, ottime per la salute e sovente inserite nelle diete detox e dimagranti, sembrano essere il nostro perfetto alleato per condurre una vita sana. Tuttavia, moltissime persone, spesso fragili e con patologie legate all’alimentazione, possono cadere in un grave problema se consumano in maniera eccessiva le mele. Attenzione: ecco il pericolo mortale di chi consuma troppe mele.

Bassissimo contenuto calorico

Molte persone quando vogliono dimagrire seguono alla lettera la dieta. E, ancora di più, vogliono dimagrire in fretta, eccessivamente in fretta.

Quindi, dalle 2000 calorie al giorno per un uomo adulto, e dalle 1800 calorie al giorno per donna adulta, alcune persone, tendono a dimezzare il loro apporto calorico. In ogni 100 grammi di mela in media ci sono solo 52 calorie.

Ora, proviamo ad immaginare una persona che consumi un chilo di mele al giorno, per sentirsi sazia e per dimagrire. Con un chilo di mele al giorno si incamerano solo 520 calorie, meno di un terzo del fabbisogno giornaliero di una donna e un quarto di quello dell’uomo. Sostenendo questa dieta per troppo tempo si va incontro, dunque, a gravissimi squilibri intestinali, muscolari e cardiovascolari.

Insufficienza di proteine e carboidrati

Inoltre, 100 grammi di mele contengono circa 13 grammi di carboidrati e solo 0,26 grammi di proteine. Immaginiamo sempre lo scenario evocato prima, il consumo di un chilo di mele.

Ci porterebbe ad incamerare 130 grammi di carboidrati e 2,6 grammi di proteine. Per rendersi conto della gravità della questione basta guardare i dati su cui la maggioranza degli esperti concorda. Al giorno, per stare bene, servono almeno 250/300 grammi di carboidrati e almeno 80 in proteine. Per non parlare dei grassi, elemento fondamentale per una dieta sana e bilanciata.

In definitiva, attenzione al pericolo mortale di chi consuma troppe mele: una vita estremamente insana.