La pizza è uno dei piatti più amati dagli italiani. Consumata da soli, in compagnia o al ristorante è sempre un’ottima scelta, adatta ad ogni portafoglio. Addirittura, esistono tante ricette per come preparare la pizza a casa.

Tuttavia, durante questo nuovo lockdown, l’attività fisica consentita è molto limitata e molti stanno affrontando le sfide di una nuova dieta. In questo momento così complicato, rinunciare alla pizza sembra impossibile. La domanda quindi sorge spontanea, quante calorie ha una pizza?

Quante calorie ha una pizza margherita?

Gli esperti del settore non hanno dubbi. Secondo l’Accademia pizzaioli, in media una pizza margherita ha 270 calorie. Certo, questo valore dipende dalla generosità di mozzarella, olio e sale ma in media sembra essere proprio 270 calorie. Chi vuole prepararsi una pizza a casa dovrebbe quindi tenere conto delle dosi di questi ingredienti, specie se è una persona che si chiede spesso quante calorie ha una pizza margherita e le altre.

Calorie di una pizza margherita con mozzarella di bufala

La mozzarella di bufala è sicuramente un prodotto campano d’eccellenza ed è amatissimo dagli italiani. La pizza con la mozzarella di bufala non può che essere richiestissima in pizzeria e da molti sondaggi risulta una delle più apprezzate. Sorprendentemente, alcuni studi hanno dimostrato che questa pizza contiene in media 243 calorie ogni 100 grammi e quindi sembra essere più salutare e meno calorica della margherita classica.

Calorie di una pizza quattro stagioni

Altra pizza amatissima dagli italiani è sicuramente la quattro stagioni. Funghi, carciofi, olive e prosciutto sono una perfetta combinazione che, per praticità, viene consumata maggiormente nelle pizzerie rispetto che a casa. Il calcolo delle calorie di questa pizza risulta più complesso dato che è composta da un numero di ingredienti maggiore rispetto a una margherita. Ad ogni modo la risposta è 285 calorie ogni 100 grammi.

Da oggi quindi, quando si sceglie la pizza oltre al gusto occhio alle calorie!