I formaggi sono certamente tra i cibi preferiti di moltissimi italiani. Dalle morbide ricotte fino ai più stagionati parmigiani, sono pochi quelli che sanno resistere alla tentazione di completare un pasto con una buona porzione di formaggio. Attenzione però, perché come tutti sappiamo, del formaggio non si dovrebbe abusare. Anche se è ricco di vitamine e proteine, infatti, il formaggio contiene anche un’alta quantità di grassi e di sodio. Grassi e sodio sono nemici di chi deve stare attento alla dieta, soprattutto per chi è in sovrappeso o ha problemi di pressione. Ma esattamente quanto formaggio possiamo consumare alla settimana per non eccedere con le quantità raccomandate? La risposta dipende dal tipo di formaggio.

I formaggi freschi contengono più acqua

Una delle differenze salienti tra formaggi freschi e formaggi stagionati è la diversa quantità di acqua in esso contenuti. I formaggi stagionati sono, per così dire, più “densi” e quindi a parità di quantità contengono più grassi e sale. È per questo che secondo gli esperti possiamo consumare una quantità maggiore di formaggi freschi senza eccedere le dosi raccomandate. Ma vediamo nel dettaglio quanto formaggio possiamo consumare alla settimana.

Attenzione i formaggi freschi e quelli stagionati hanno raccomandazioni diverse, ecco qual è la quantità settimanale consentita per ciascuno

Le linee guida parlano chiaro: per quanto riguarda i formaggi freschi, non dovremmo eccedere le due porzioni settimanali da 100 grammi. Per i formaggi stagionati, invece, bisogna fare più attenzione: le dosi raccomandate sono 2 porzioni da 50 grammi alla settimana. Possiamo invece essere più generosi con latte e yogurt, e consumarne fino a 3 porzioni giornaliere da 125 millilitri.

Attenzione alle eccezioni

Alcuni formaggi sono difficili da categorizzare. Uno di questi è ad esempio la feta, famosissimo formaggio greco dalla consistenza semi-morbida. Potremmo essere tentati di considerare la feta un formaggio morbido, ma in realtà a causa del suo alto contenuto di sodio, andrebbe consumata con moderazione. Quindi attenzione, i formaggi freschi e quelli stagionati andrebbero consumati senza esagerare. Se ne abbiamo comprato troppo, non sforziamoci a consumarlo, i formaggi si possono congelare seguendo alcune accortezze.

Un alto consumo di latticini è associato al rischio di alcuni tumori

Un consumo eccessivo di latte e latticini potrebbe portare a un aumentato rischio di sviluppare il tumore alla prostata. D’altro canto, i latticini paiono avere un valore protettivo nei confronti del rischio di tumore al colon-retto e al seno. Insomma, i latticini sono ammessi nella dieta ma, come sempre, non bisogna esagerare.

