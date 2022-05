Puntuali come degli orologi svizzeri, anche quest’anno le formiche sono comparse nelle nostre case con i primi caldi. La loro presenza fastidiosa, seppur non come quella delle zanzare, ci dà problemi soprattutto in cucina, dove, senza una perfetta pulizia, potrebbero proliferare.

Chi abita in condominio teme che entrino da balconi e terrazzi, chi ha la fortuna di avere un giardino sa benissimo che il pericolo è sempre in agguato. I più avveduti hanno già provveduto ad acquistare gli insetticidi necessari, spesso sotto forma di polvere. Alcuni, invece, cercano di prevenire badando sempre agli angoli in cui potrebbero annidarsi i piccoli animaletti. Qualche altro, invece, cerca di portarsi avanti con qualche rimedio naturale preventivo.

Proprio di questo parleremo oggi, con una pianta aromatica che, oltre a essere davvero ottima in cucina, ha notevoli qualità dissuasive nei confronti delle formiche. Un doppio utilizzo, che potrebbe diventare triplo, se se ne essiccassero le foglie per poi preparare una bevanda dissetante e salutare. In particolar modo per la digestione, ma non solo, anche per combattere nausea e vomito. Stiamo parlando della menta. Un’erba profumatissima che troviamo in diversi prodotti, come i chewing gum o i dentifrici. In cucina è utilizzata anche per dare quel tocco in più ad alcune pietanze, pensiamo agli arrosti.

Profuma la cucina e allontana le formiche questa pianta aromatica che possiamo moltiplicare per talea in maniera davvero semplice

Ecco, oltre a tutto questo, la menta è facilissima da coltivare. Quando la si mette a dimora nel terreno, un po’ come con le fragole, da cui si possono fare delle semplicissime talee, inizia velocemente a “camminare”. Fino a diventare quasi un’infestante. Basta semplicemente raccoglierla, con le radici, metterla in un contenitore pieno d’acqua, aspettare qualche giorno e queste cresceranno spontaneamente. Poi, sarà sufficiente riporle in un vaso con del buon terriccio e un’umidità costante per vedere sviluppare nuove piantine.

Queste potranno essere messe in diversi angoli della casa a fungere sia da profumatori che da alleati contro le formiche. I piccoli animaletti, infatti, mal sopportano quello che per noi è un gradevolissimo odore. Di conseguenza, se posizionassimo i vasi con la menta su davanzali e ingressi, otterremmo certamente il risultato di tenere lontane le formiche. O comunque di limitarne l’invasione.

Non solo, perché avremmo un profumatore naturale senza sostanze chimiche, che rinfrescherà i nostri ambienti e questo per molti anni a venire. Visto che le piante di menta sono molto resistenti anche d’inverno.

