Dopo i tradizionali regali sotto l’albero di Natale, prepariamoci al solito inizio d’anno con i rincari delle bollette di luce, acqua e gas. Approfittando del nuovo mercato libero, saremo sicuramente in grado di trovare delle offerte perfette per i nostri consumi. Ricordiamo, infatti, ai nostri Lettori, che è possibile risparmiare anche il 20%, cambiando gestore e facendoci applicare una tariffa ad hoc. Comunque, non facciamoci trovare impreparati all’aumento della bolletta del gas con questi suggerimenti sempre utili.

Manutenzione della caldaia dei termosifoni

Sappiamo che per legge la manutenzione della caldaia è obbligatoria, con relativo libretto controllato e vidimato dai tecnici specializzati. Ma, manutenere perfettamente la caldaia comporta anche una riduzione dei costi di emissione del gas e del riscaldamento. In questo senso, soprattutto se il nostro impianto ha una certa età, non dobbiamo costringerlo a lavorare con temperature tropicali. Se, vogliamo approfittare delle offerte anche per un eventuale cambio di caldaia, scegliamone una a condensazione. Lavorerà meglio a bassa temperatura e ce ne accorgeremo nelle bollette.

Non dimentichiamo i termosifoni

Quando parliamo di manutenzione dell’impianto di riscaldamento casalingo, dimentichiamo troppo spesso quella dei termosifoni. Soprattutto, vale la pena, se non l’abbiamo già fatto, cambiare le loro valvole e sostituirle con quelle termostatiche. Avremo così la possibilità di mantenere una temperatura sempre costante, grazie all’azione di equilibrio sull’acqua calda. I tecnici consigliano di mantenere l’impostazione delle valvole sui livelli da 1 a 3.

Gli Infissi sono fondamentali

Se la nostra bolletta del gas rimane sempre troppo alta, la colpa potrebbe essere degli infissi vecchi, o comunque mal regolati, in grado di far filtrare troppa aria. Non facciamoci trovare impreparati all’aumento della bolletta del gas con questi suggerimenti. Pensiamo all’opportunità reale di approfittare dei benefit statali per cambiare i serramenti. Si tratta di un investimento che andrà a farci risparmiare, e non poco, sul consumo di gas di casa. Contattiamo il nostro commercialista e chiediamogli gli aggiornamenti in materia, perché, allo stato attuale, ci sono veramente delle ottime occasioni di investimento recupero fiscale. In materia di aumenti, invitiamo alla lettura dei possibili aumenti di benzina e diesel, prossimi a partire.

