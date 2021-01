In pieno inverno e con le abbondanti nevicate degli ultimi giorni, i termosifoni di casa stanno andando a pieno regime. Con relativa bolletta del gas, che quando arriverà, rischierà di farci perdere un anno di vita. Negli ultimi anni, molte famiglie italiane hanno investito nelle stufe a pallet. Molte altre stanno approfittando degli incentivi e dei bonus energetici per cambiare e migliorare gli impianti di casa. Ma, non tutti possono farlo, e, se la bolletta del gas è troppo alta vuol dire che abbiamo commesso questi errori da non ripetere più.

Termosifoni coperti

Uno degli errori che possiamo commettere in questo periodo, con l’impianto a pieno regime, è quello di coprire termosifoni. Da un lato sono assolutamente comodi per asciugare velocemente la biancheria, ma anche gli accappatoi appena usati. Dall’altro, però, questa abitudine, non solo porta via calore diretto all’ambiente, ma disperde anche il caldo, facendoci consumare di più. Attenzione anche alla disposizione dei mobili, soprattutto in sala. Sì, perché, per non disperdere anche in questo caso il calore verso l’esterno, divani, poltrone e tende non devono assolutamente coprire o essere troppo vicini i termosifoni.

Cambiare l’aria di casa

Se la bolletta del gas è troppo alta vuol dire che abbiamo commesso questi errori da non ripetere più, tra cui quello del cambio dell’aria. Lo sappiamo bene che, cambiare l’aria alle stanze, dopo la notte, in pieno inverno significa spalancare le porte al freddo. Ma, arieggiare gli ambienti ed eliminare anidride carbonica e umidità è fondamentale per la salute degli abitanti della casa. Il consiglio dei nostri Esperti è quello invece di aprire tutte le finestre di casa assieme, per pochi ma intensi minuti, piuttosto che aprirle una alla volta.

In questo modo, non solo favoriremo un ricambio d’aria più veloce, ma soprattutto eviteremo che i muri di casa si raffreddino. Aprire, infatti, una sola finestra alla volta vuol dire impiegare molto più tempo per cambiare l’aria di tutta la casa, ma nello stesso tempo raffreddare anche l’arredo degli oggetti delle stanze. Freddo, che poi rimarrà permeato nell’ambiente e finirà tutto direttamente nelle nostre ossa. Con buona pace dei dolori articolari, con i quali ci troveremo a combattere nelle ore successive. Invitiamo alla lettura di approfondimento sempre in materia di consumi e sprechi di gas.

Approfondimento

