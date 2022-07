Attenzione che se abbiamo questi piccoli inestetismi sul viso la causa potrebbe essere anche una sbagliata gestione del trucco e dei prodotti di bellezza

Guardandoci allo specchio alla mattina, oltre a vedere il tempo che passa, potremmo accorgerci anche di alcune macchioline concentrate sul nostro viso. Soprattutto nella zona degli occhi, vicino alle odiose rughe dell’età, ma anche in prossimità degli zigomi. Qualcuno potrebbe addirittura svilupparle attorno al naso io addirittura sul mento. Visivamente è più facile che se ne accorgano le donne, perché magari gli uomini potrebbero nasconderle con la presenza della barba.

In maniera molto pratica si chiamano “grani di miglio” e sono delle antiestetiche palline bianche che si formano anche di frequente sulla pelle del viso. Parliamo di puntini bianchi sottopelle, delle minuscole cisti di grasso costituite da cheratina che possono apparire dure in rilievo, o morbide e meno pronunciate. Non spaventiamoci perché sono delle manifestazioni cutanee benefiche, ma potrebbero rivelarsi fastidiose e comunque decisamente antiestetiche. Antipatici come i peli incarniti che potremmo però rimuovere con questo sistema naturale. Dunque attenzione che se abbiamo questi piccoli inestetismi la causa potrebbe essere nella nostra beauty routine.

Perché si formano questi piccoli punti antiestetici

I grani di miglio, chiamati anche “pietre di sole” possono insorgere quindi su diverse parti del viso, ma in particolar modo nella zona degli zigomi o del contorno occhi. Questa loro formazione è spesso da ricercarsi purtroppo in una scorretta pulizia del viso in seguito all’uso del trucco che andrebbe a ostruire la naturale fisiologia della pelle. Una volta comparsi, i grani di miglio sono abbastanza difficili da togliere, ma non dobbiamo disperare. Certo è, che la prevenzione e un’accurata igiene del viso, ne rallenterebbero la formazione. Ma nel caso qualche granello apparisse sulla nostra pelle, non disperiamoci perché rimedi naturali contro questi inestetismi ce ne sono e vediamo insieme quali.

Attenzione che se abbiamo questi piccoli inestetismi sul viso la causa potrebbe essere anche una sbagliata gestione del trucco e dei prodotti di bellezza

Per dichiarare quindi guerra alle pietre di sole, potremmo:

usare scrub o gommage una volta a settimana, preparato con zucchero, fondi di caffè, zucchero di canna, farina di cocco;

oppure delle maschere a base di frutta o verdura, quali fragole, pomodori o kiwi che con i loro acidi contenuti in essi e applicate due o tre volte a settimana, potrebbero ridurre notevolmente i grani di miglio.

Ricordiamo infine che qualora non ottenessimo i risultati desiderati di non bucarli col fai da te, ma di affidarsi alle mani esperte di un estetista o un dermatologo, che provvederanno alla rimozione in modo sicuro.

