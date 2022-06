Sbagliamo a pensare che sia solo l’inverno il nemico giurato della nostra pelle. È pur vero che freddo e gelo tenderebbero a farla screpolare, privandola dei nutrienti. Ma anche d’estate con l’esposizione al sole, non sarebbe assolutamente da meno. Ricordiamo, infatti che il sudore, pur essendo sostanza bagnata è comunque acido e non riuscirebbe quindi a reidratare la pelle. Quando, poi parliamo di abbronzatura ed esposizione al sole c’è tutto un Mondo dietro che non andrebbe assolutamente sottovalutato. Dalla protezione solare, fondamentale non solo per non scottarsi, ma anche per evitare malattie alla pelle, fino al doposole e alle creme idratanti. Proprio parlando di pelle più morbida, anche se ci discostiamo dall’abbronzatura, questo potrebbe essere un rimedio efficace proprio contro la secchezza della pelle. Ma avrebbe anche il compito e il merito di combattere i peli incarniti.

Perché si creano i peli incarniti

Siamo sempre qui a combatterli, questi odiosi peli incarniti che accomunano uomini e donne soprattutto nella rasatura. Infatti, secondo gli esperti, sarebbe proprio una rasatura frettolosa e fatta non bene la causa principale della nascita del pelo incarnito. Tecnicamente dopo il passaggio della lametta, della testina del rasoio o della ceretta, un follicolo ribelle e curvo, promuoverebbe il rientro nella pelle del pelo. Proprio per questo motivo, soprattutto prima della depilazione femminile, sarebbe opportuno esfoliare la pelle, rendendola più morbida. Azione che consentirebbe quindi di eliminare le cellule morte e anticipare l’eventuale formazione dei peli incarniti sottopelle.

Sembra impossibile ma per avere una pelle morbidissima e rimuovere i peli incarniti potremmo aprire frigo e dispensa usando questi 2 ingredienti naturali

Ecco allora che per garantirci una rasatura quasi perfetta, senza gli inestetismi dei peli incarniti, potremmo fare uno scrub preventivo, usando semplicemente:

4 cucchiaini di yogurt bianco naturale;

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio.

Come procedere

Prendiamo una scodella e mescoliamo i due ingredienti uniti tra di loro. Nel momento in cui si sarà formata una “schiumetta” omogenea, applichiamo sulla pelle e massaggiamo con delicatezza. Grazie all’azione disinfettante del bicarbonato e rigenerante e nutriente dello yogurt, la pelle sarà liscia e vellutata e soprattutto pronta alla rasatura perfetta. Sembra impossibile ma per avere una pelle morbidissima potrebbero bastarci questi due ingredienti presenti in tutte le case.

Lettura consigliata

Vanno benissimo i famosi 10.000 passi al giorno ma secondo uno studio inglese camminare in questo modo allungherebbe la vita