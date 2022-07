Il cruccio di tutti gli amanti di cani e gatti è sempre e solo uno: i peli! Col caldo sembra che si moltiplichino e ci ritroviamo divani, coperte, tappeti e auto invasi dai peli. Sembra che l’unico modo possibile per disfarsene sia usare l’aspirapolvere più volte al giorno. In realtà, per risolvere il problema, bastano 2 oggetti di uso comune, che troviamo facilmente a casa.

Perché li perdono

Cane e gatto fanno la muta due volte all’anno, per prepararsi rispettivamente alla stagione fredda e alla stagione calda. Questo processo è facilitato dall’allungamento del periodo di luce rispetto alla notte. Tuttavia, cani e gatti che vivono in casa sono esposti più spesso alla luce artificiale e a fonti di calore e questo rallenta la muta, che invece di durare 6-7 settimane, dura molto di più. Per questo la perdita del pelo risulta molto più frequente. Anche la razza influisce sulla quantità e la modalità di perdita del pelo dei nostri amici a 4 zampe.

Togliere i peli di cane e gatto dal divano o dall’auto anche senza aspirapolvere sarà una passeggiata con 2 metodi che risolveranno il problema

Oltre a spazzolare frequentemente i nostri cani e gatti, per rimuovere l’eccesso di pelo dal loro manto e ridurre il numero di peli che si depositano su divano, sedili di auto e tappeti, dovremmo sicuramente pulire casa, senza stancarci troppo, con una certa regolarità. Ma se ci secca passare l’aspirapolvere su divani e sedili dell’auto tutti i giorni, esistono 2 metodi alternativi davvero efficaci. Il primo riguarda tappeti e moquette dell’auto. Tutto quello che ci occorre è un’infradito di gomma. Usiamo la suola delle nostre infradito per raccogliere e concentrare i peli in un unico punto del tappeto.

L’operazione sarà sorprendentemente veloce e, una volta raccolto il mucchietto di peli, potremmo gettarlo nella spazzatura. Per divani, coperte, o sedili dell’auto dovremmo munirci di un altro oggetto di uso comune: il guanto di gomma che usiamo per le pulizie. Indossiamo il nostro guanto, spruzziamolo con della lacca per capelli e passiamo la mano sulla superficie di tessuto incriminata. Anche in questo modo, i peli si raccoglieranno in un unico mucchietto, che potremo facilmente gettare via. Un’operazione di pochi minuti, efficace e senza sforzo. L’aspirapolvere possiamo rimandarla a domani! Togliere i peli di cane e gatto dal divano non è mai stato tanto facile e veloce! E senza neanche una goccia di sudore.

