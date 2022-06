Quante volte in questi giorni di afa e caldo sahariano saremo entrati in doccia per qualche minuto di getto rinfrescante. Se non abbiamo la fortuna di avere la piscina in casa, si fa con quello che si può. Doccia fredda che non abbasserebbe solo la temperatura corporea, ma farebbe anche bene ai capelli. Soprattutto se abbiamo a che fare col cloro della piscina o l’acqua salata del mare. Risciacquo a freddo dei capelli che, con 38 gradi è un piacere, ma d’inverno è più ostico da affrontare.

Eppure, come ricordano gli esperti, il nostro capello ne risentirebbe in salute con una ventata di acqua fresca. Merito dello stimolo della circolazione, benefico anche per la chioma. Così come qualche alimento ancora poco noto, ma riconosciuto dalla scienza come benefico. Pochi sanno però che ci sarebbe in giro una vitamina che farebbe bene al capello, ma anche alla lotta al colesterolo. Andiamo a scoprirla in questo articolo.

Quel famoso olio di girasole al centro delle polemiche

Sappiamo ormai tutti la polemica che ha coinvolto l’olio di girasole e le sue vicende legate alla guerra in Ucraina. Blocco dell’arrivo dal Paese produttore numero 1 al Mondo e prezzi alle stelle, con scaffali vuoti. Per lo meno all’inizio, mentre adesso la situazione è migliorata. Ma, proprio nell’olio di girasole, come ricordano gli esperti in questo studio, ecco che si nasconderebbe un preziosissimo alleato del nostro capello. Merito della vitamina F che possiamo trovare anche nell’olio di mais, molto usato nella cucina americana, meno in quella mediterranea.

Per rendere ancora più forti e belli i capelli d’estate non solo l’acqua fredda ma anche questa vitamina speciale che contrasterebbe pure il colesterolo

Vitamina F che manterrebbe quindi più in salute i nostri capelli, ma sarebbe anche una vera e propria bandiera contro il colesterolo troppo alto. Cosa da non sottovalutare, anzi. Ma, se non usiamo né l’olio di girasole e nemmeno quello di mais, nessun problema.

Perché la vitamina F sarebbe reperibile anche nelle noci e nelle mandorle. Frutta secca che, facendo attenzione alle calorie, rappresenterebbe però una valida idea per il break della merenda di mezza giornata. Mandorle che stanno diventano uno spot internazionale ormai per le campagne salutari a favore del cuore, dell’energia e della salute. Per rendere ancora più forti e belli i capelli d’estate, ecco quindi un alleato in vendita anche al supermercato nelle comodissime confezioni monouso.

