Il titolo dell’articolo è sicuramente una provocazione. Consumare il burro senza moderazione è uguale al suo opposto: levarlo totalmente dalla nostra cucina. E non solo o tanto per una legittima e (non) condivisibile questione di gusto.

Spesso, infatti, togliamo il burro per una questione legata a facili pregiudizi o false dicerie. Lo togliamo perché pensiamo che faccia ingrassare, che ci aumenti il colesterolo e la pressione.

In generale, pensiamo che sia un ingrediente delizioso ma da consumare “cum grano salis”. Il sale, lasciamolo da un’altra parte. Oggi parliamo di burro e dei suoi benefici. Attenzione basta con questi pregiudizi negativi sul burro: usiamolo senza moderazione.

Digeribilità

In primo luogo, parliamo della digeribilità. Si sente spesso che il burro in realtà è poco digeribile e fa restare sullo stomaco le pietanze che facciamo cuocere facendo sciogliere una sua noce. In realtà, non è proprio così.

Rispetto ad alti grassi, il burro è molto digeribile. Si tratta, infatti, di acidi grassi definiti a corta catena. I nostri succhi gastrici riescono a trattarli molto bene, nessun pericolo quindi nella digestione.

Calorie

Un luogo comune è relativo a un paragone. Si dice, infatti, che il burro contenga addirittura più colesterolo della carne rossa. Il problema è che è vero, ma a parità di peso.

E una buona fiorentina può pesare anche un chilo di carne. Sfido chiunque di noi, tuttavia, a mangiare un chilo di burro al giorno. Anche volendo, suvvia è impossibile. Lo capirebbe anche un bambino.

Vitamine

Quando pensiamo alle vitamine pensiamo soprattutto alla vitamina C e alle arance. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già provato a sfatare questo falso mito, raccontando dove si trovano in abbondanza queste sostanze così importanti. Ebbene, il burro è ricco di vitamina A, D ed E. Attenzione, basta con questi pregiudizi negativi sul burro: usiamolo senza moderazione.