Che cosa mette in comune gli amanti del cinema, del teatro e della musica? Il musical. Questo tipo di spettacolo mette sulla scena arti diverse. Recitazione, danza e canto si intrecciano per dare vita a opere coinvolgenti.

Oggigiorno esistono moltissimi titoli musical. Questi vanno dai più classici, come Cantando sotto la pioggia, ai più moderni, come The Greatest Showman. Nel panorama dei musical, però, ne esistono alcuni che non dovrebbero mancare nella lista di nessuno. Ecco, allora, i 3 musical da vedere assolutamente almeno una volta nella vita.

Jesus Christ Superstar

Il film Jesus Christ Superstar è uscito nel 1973 sul grande schermo. Si tratta della trasposizione di un musical omonimo ancora oggi rappresentato a teatro. Le musiche, scritte da Andrew Lloyd Weber, si fondono con recitazione e danza per raccontare l’ultima settimana della vita di Gesù.

Se non possediamo il DVD di Jesus Christ Superstar, potrebbe non essere facile vederlo. Questo titolo è infatti assente dai cataloghi delle grandi piattaforme di streaming, come Netflix e Amazon Prime. È presente, invece, su Sky on demand.

Gli Abba con furore

Tra i 3 musical da vedere assolutamente almeno una volta nella vita c’è Mamma mia!. Anche in questo caso parliamo della trasposizione su grande schermo di un musical già presente nei vari teatri del mondo.

Il film vede come protagoniste una madre e una figlia, Donna e Sophie. Queste vivono su un’isola greca e si destreggiano tra i preparativi di un matrimonio e le complicazioni delle loro vite. Il tutto prende vita sulle note delle canzoni degli Abba. Il film è acquistabile o noleggiabile su Amazon Prime. Sulla stessa piattaforma è presente anche il sequel: Mamma mia! Ci risiamo.

Les Misérables

Ultimo per ordine, ma non per importanza, è Les Misérables, film tratto dal musical teatrale omonimo. Questo, a sua volta, si basa sul romanzo I miserabili scritto dal celebre Victor Hugo. Il film è ambientato nella Francia ottocentesca. In particolare, le storie dei protagonisti si legano alla rivoluzione fallita del 1832.

Il film è stato premiato in diverse occasioni. Per esempio, ha vinto ben 8 volte agli Oscar del 2013. Per vederlo possiamo usare Amazon Prime.