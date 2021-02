Quelli di noi che sono cresciuti con Holly e Benji saranno felici di sapere che il Giappone non ha mai smesso di produrre anime a tema sportivo. Oggi è infatti possibile continuare a seguire le avventure sportive di molti personaggi direttamente da casa. Questi anime soddisfano anche chi non è appassionato di calcio. Quindi, non solo Holly e Benji, i tre anime che gli amanti dello sport non devono perdersi sono altrettanto validi.

Yuri!!! on Ice

Yuri!!! on Ice è stato il fenomeno del 2016. Prodotto dallo studio MAPPA, l’anime tratta del mondo del pattinaggio di figura. Il protagonista è infatti il pattinatore giapponese Yuri. Dopo un periodo buio, Yuri decide di tornare in pista e di partecipare a importanti competizioni internazionali. Al suo fianco un cast di personaggi divertenti e interessanti. Tra questi spicca Victor, l’affascinante campione ora allenatore di Yuri. Ma tra competizioni e avventure personali conosceremo anche l’omonimo russo Yuri e altri pattinatori internazionali.

Haiyku!!

Non solo Holly e Benji, i tre anime che gli amanti dello sport non devono perdersi trattano anche di pallavolo. Questo sport molto amato è infatti il protagonista dell’anime Haiyku!! prodotto dal 2014 al 2020. Haiyku!! segue le avventure sportive di Shoyo, un adolescente che vuole diventare un pallavolista provetto. Al suo fianco spicca il suo nemico, ma compagno di squadra, Tobio, con cui dovrà imparare a collaborare. Gli amanti della pallavolo non devono però fermarsi alla serie tv. Sono infatti disponibili ben due film animati dedicati ad Haiyku!!.

Free!

Anche al mondo del nuoto è stato dedicato un anime, Free!. Tratto da una light novel in due volumi, Free! è stato prodotto dal 2013 al 2018. Lungo le tre stagioni possiamo seguire le peripezie sportive del protagonista, Haruka, un giovane innamorato dell’acqua e del nuoto. Lungo gli episodi Haruka incontrerà alcuni suoi vecchi compagni delle elementari. Tra questi Rin, tornato dall’Australia e ora avversario di Haruka. In occasione delle Olimpiadi di Tokyo posticipate al 2021 sarà a breve in uscita un film dedicato a Free!.