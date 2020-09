Nell’era della iper-connessione dove tutto è a portata di clic, impossibile e decisamente anacronistico pensare di poter allontanarsi dalla tecnologia. Chi ci ha provato, ha dovuto fare i conti con lo smart working e le video chiamate del lockdown, tragicamente famoso in tutto il mondo. Inutile negare che la pandemia legata al Covid-19, ancora in corso, ha cambiato completamente le nostre abitudini e le modalità di relazionarci con gli altri. “Connessione” è la parola d’ordine del momento, preceduta solamente dal concetto di “salute”.

Munirsi di una linea Wi-Fi è essenziale ed il team di ProiezionidiBorsa vi mostra tre semplici trucchi per navigare gratuitamente.

Vuoi avere una linea Wi-Fi gratis? Ecco come ottenerla in tre semplici mosse

Vuoi connetterti ad internet, senza consumare giga, ma non possiedi una linea Wi-Fi? Tranquillo, potresti chiedere direttamente al tuo Comune di appartenenza. Considerata la scarsa fiducia che l’italiano medio ripone nel sistema dei servizi pubblici, in effetti questa procedura potrebbe sembrare un flop ma in realtà sono sempre di più i Comuni che stanno entrando a far parte di un sistema digitalizzato. Nel dettaglio, stiamo parlando del progetto “WiFi Italia”, la rete nazionale di accesso gratuito alla linea internet.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Il progetto

WiFi Italia è un’iniziativa realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico e si pone come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice. Come? Grazie all’App dedicata che si collega alla prima linea internet disponibile sul territorio del vostro Comune. Tale iniziativa, ricordiamo, è stata prevista anche all’interno degli aziende ospedaliere, dove saranno installate 5000 postazioni Hotspot gratuite.

Il progetto è ancora in fase di realizzazione ma sono già 3.199 i Comuni registrati a Piazza Wifi, 4.966 gli Hotspot totali e 375.536 gli utenti che stanno usufruendo del servizio. Consultate il portale WiFi Italia cliccando qui. Scoprite se il vostro Comune si è già iscritto al programma, scaricate l’App per connettervi ed in tre semplici mosse il gioco è fatto!

Se “Vuoi avere una linea Wi-Fi gratis? Ecco come ottenerla in tre semplici mosse” vi è stato utile, leggete anche “Puoi assentarti dal lavoro per il mal di schiena? Ecco quali sono i tuoi diritti“.