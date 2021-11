Lo smartphone è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità e nessuno può più farne a meno. C’è chi lo ama e chi lo odia, eppure tutti lo usano.

La comunicazione, oggi, si avvela della velocità e della potenza della tecnologia. Per questo motivo, anche i più scettici sono stati costretti, volente o nolente, ad acquistare e utilizzare un cellulare.

Negli ultimi anni, poi, i cosiddetti telefoni intelligenti hanno affinato le performance diventando dei veri e propri sistemi operativi all’avanguardia. Gli apparecchi di ultima generazione, talvolta, sono anche meglio di molti pc o tablet. Dunque, preservare lo stato di salute dello smartphone è di fondamentale importanza per farlo durare a lungo.

Consigli utili

In commercio esistono tantissimi smartphone, di tutte le marche e per tutti i gusti e le esigenze. Dai più performanti a quelli essenziali, i cellulari restano i grandi protagonisti della comunicazione anche per i prossimi anni.

Dunque, è buona norma conoscere bene i dispositivi e capire come utilizzarli al meglio. A tal proposito, ecco 3 semplici trucchi per migliorare qualsiasi smartphone e renderlo più efficiente in pochi minuti. Una guida veloce adatta anche ai principianti.

Non tutti conoscono, poi, i motivi per i quali non si dovrebbe caricare più lo smartphone di notte.

Gli amanti dello smartphone saranno contenti di sapere che si può risparmiare fino al 41% sugli acquisti, semplicemente compiendo quest’azione banalissima.

É questa l’azione semplicissima e più sensata per far durare a lungo la batteria e salvare ogni cellulare

Molti sono alla ricerca dei metodi più veloci e funzionali per mantenere in vita il proprio cellulare il più a lungo possibile. Inoltre, una volta acquistato uno smartphone è anche giusto volerlo sfruttare al massimo delle sue potenzialità, ma senza danneggiarlo.

Tra i numerosi consigli dispensati dagli esperti, è questa l’azione semplicissima e più sensata per far durare a lungo la batteria e salvare ogni cellulare.

La premessa è che la durata della batteria dipenderà innanzitutto dal tipo di dispositivo. In linea generale, però, possiamo dire che ogni batteria dovrebbe garantire almeno 500 cicli di ricarica.

Raccomandazioni da non dimenticare

Dunque, è ovvio che più carichiamo il telefono e più la batteria si usura. Tuttavia, oltre alle classiche raccomandazioni, come:

scegliere le impostazioni che consumano meno batteria, come una minor luminosità dello schermo;

disattivare i suoni o le vibrazione della tastiera che consumano batteria preziosa;

limitare il funzionamento di app che prosciugano la batteria;

eliminare app superflue che non si utilizzano;

evitare la connessione continua di dati, preferendo invece la linea WI-FI;

esiste un’azione banale che tutti dovremmo compiere periodicamente, ma che spesso dimentichiamo o ignoriamo.

Ogni smartphone offre la possibilità di tenere sotto controllo lo stato della batteria.

Diverse sono le possibilità. Per i modelli iPhone bisognerà aprire il menu andare su “impostazioni”, poi cliccare su “batteria” e infine “stato batteria”.

In questo innanzitutto si avrà un quadro della situazione sulla capacità massima della batteria in rapporto a quando era nuova. Attenzione, poi, perché non sanno che con capacità massima inferiore all’80% la batteria andrà sostituita. Inoltre, molto utili sono anche i grafici che riportano il livello dell’ultima ricarica e l’utilizzo dello smartphone.

In basso saranno riportate anche tutte le app maggiormente utilizzate per capire quali possono essere chiuse o disinstallate.

Anche alcune app possono aiutare a mantenere sotto controllo lo stato della batteria.

Per gli smartphone con sistema Android, ad esempio, l’app AccuBattery aiuta a monitorare l’efficacia e lo stato della batteria. L’app è gratuita e disponibile su Play Store. In questo modo, sarà possibile conoscere una serie di suggerimenti semplici e veloci che permettono di prolungare la vita della batteria dello smartphone