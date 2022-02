Con l’ultimo weekend di febbraio tutto può ancora succedere! Secondo le stelle, tante saranno le novità, piuttosto significative, in programma per i prossimi giorni.

Nonostante gli ultimi tragici avvenimenti internazionali, è ancora forte il desiderio di rinascita. Un sentimento comune che traspare anche nei disegni astrali.

Ovviamente, sappiamo bene che l’astrologia non può di certo interferire con quello che succede nel Mondo. Tuttavia mostra come i movimenti dei pianeti possano influenzare i comportamenti e le azioni delle persone. La corrispondenza tra eventi celesti e terreni è molto ricercata e sono sempre di più le persone che cercano delle risposte negli astri.

Chi crede nell’oroscopo è affascinato dalla relazione quasi magica che si crea tra le posizioni degli astri e il futuro individuale e collettivo dell’uomo.

L’astrologia, dunque, ci trasporta nella volta celeste. Oltre ai pianeti, anche la Luna assume un ruolo fondamentale in fatto di oroscopo.

Il mese di febbraio finirà con una Luna calante che si sposta giorno per giorno, toccando diversi segni zodiacali che ne subiranno il fascino.

Difatti, arriveranno giorni d’oro per questi 3 segni zodiacali che aiutati dalla Luna calante in Capricorno saranno travolti da soldi e fortuna anche a marzo

Secondo il calendario delle fasi lunari, una Luna calante migra dal segno del Sagittario a quello del Capricorno. Ci resterà fino alle ultime ore di febbraio quando passerà in Vergine.

Questo passaggio porterà una serie di benefici e ci saranno giorni d’oro per questi 3 segni zodiacali: Sagittario, Capricorno e Vergine.

Una fortuna che lascia ben sperare anche per il mese di marzo che si aprirà ancora sotto il flusso favorevole della Luna.

Molte opportunità da giocarsi

Per i nati sotto il segno del Sagittario sarà un weekend di recupero. Momenti di calma che porteranno a riflettere di più sulle decisioni da prendere. Il mese di febbraio si concluderà con l’apertura di nuovi scenari di vita. In questi giorni, ci sarà ancora qualche piccola questione economica da risolvere. Tuttavia, la Luna spiana la strada verso un riscatto atteso da tempo. La prima settimana di marzo sarà la più propizia per i Sagittario.

Il weekend del Capricorno parte un po’ in sordina, ma la Luna porterà una ventata di spensieratezza che alleggerirà il corpo e la mente. Inizialmente, ci sarà più spazio per i sentimenti e meno ai soldi, tuttavia, il futuro di marzo appare florido. Non mancherà la forza d’animo che contraddistingue da sempre questo segno e che si ritrova dopo qualche settimana di stress emotivo e fisico.

A godere sin da subito dell’influenza positiva della Luna, la Vergine. Sarà dotata di maggiore ottimismo in questo weekend. Domenica 27 e lunedì 28 febbraio busserà alla porta una fortuna sfacciata, destinata a restare anche nella prima settimana di marzo.

