Esistono alcuni tipi di infezioni che sebbene siano molto comuni sono ancora poco conosciuti e studiati. Si tende a curarne i sintomi ma ancora non se ne conoscono precisamente le cause. È il caso della dermatite atopica. Di cosa si tratta? È un’infiammazione della cute che si manifesta con secchezza, prurito e ispessimento della pelle. Si manifestano anche chiazze rosse con vescicole. In alcuni soggetti allergici, poi, può essere accompagnata da asma e riniti.

Le parti del corpo solitamente interessate da questa fastidiosa infiammazione sono:

mani;

piedi;

piega interna del gomito o ginocchia;

polsi;

caviglie;

viso;

collo;

torace.

Non è raro che si manifesti anche intorno agli occhi. Il prurito può diventare insopportabile soprattutto di notte e l’arrossamento molto visibile.

Attenzione allo stress e al cambio di stagione perché possono provocare questa fastidiosa infiammazione

Purtroppo, come già accennato sopra, le reali cause di questa patologia non sono ancora molto conosciute. Si presume che vi sia una componente genetica che predispone a una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle sostanze con cui entriamo in contatto, anche le più comuni. In pratica può accadere che la barriera protettiva della pelle non funzioni correttamente e le sostanze irritanti infiammino la cute.

Quello che si è riscontrato con certezza, però, è che il cambio di stagione e un importante stress psicofisico possono favorire l’insorgenza della dermatite atopica.

Ecco a cosa prestare attenzione

Rivolgiamoci al medico curante o a un dermatologo che, in base allo stato dell’infiammazione, indicherà le cure giuste. Intanto, evitiamo i lavaggi troppo frequenti perché l’eccessiva pulizia e i prodotti utilizzati impoveriscono ulteriormente la pelle del suo naturale strato protettivo rendendoci ancora più esposti all’infiammazione. Inoltre, asciughiamo la parte interessata tamponando anziché sfregando, in modo da non acuire il prurito.

Evitiamo anche di applicare creme emollienti con profumazioni perché sono spesso poco tollerate dai soggetti che sviluppano la dermatite.

Indossiamo capi in fibra naturale per favorire la traspirazione ed evitare il ristagno di sudore e umidità. In merito a questo argomento ecco come possiamo dire addio al sudore e al cattivo odore se indossiamo questo tessuto creato lavorato e certificato in Europa.

Le cure

Nei casi più gravi si può ricorrere ai lavaggi a secco con una soluzione di Permanganato di Potassio. Ma si è visto anche che una cauta esposizione al sole estivo, induce una diminuzione della dermatite. Quindi, prestiamo attenzione allo stress e al cambio di stagione perché possono provocare questa fastidiosa infiammazione e può essere necessario tempo e molte cure per farla passare del tutto.

Approfondimento

