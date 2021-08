C’è un frutto che contiene sali minerali importanti come il magnesio, che combatte l’affaticamento, e il potassio, che fa funzionare meglio i muscoli. Si tratta dell’anguria ed è il consiglio d’alimentazione migliore che si possa mettere in pratica per soffrire meno il caldo.

Per contrastare lo stress climatico di questa stagione l’alimentazione può fornire un aiuto concreto e specifico con cibi adatti. Frutta e verdura di stagione sono sempre consigliati e consigliabili. Studi dimostrano che questi alimenti sembrano fatti proprio per sostenere il corpo umano in questo particolare periodo, contro il troppo caldo o il troppo freddo e nei passaggi di stagione. Ecco il consiglio inaspettato per soffrire meno il caldo e superare l’estate indenni e in salute.

Il magnesio cura l’affaticamento

Chi suda molto troverà grande beneficio mangiando l’anguria. È un frutto estivo ideale per reidratarsi perché contiene una buona dose di potassio e di magnesio. Ne contiene più della banana, ma ha meno calorie. Inoltre è un alimento ricco d’acqua, di cui il corpo ha estremo bisogno, ed è una grande fonte di vitamine antiossidanti. Una fetta di anguria è davvero una cura di salute e di bellezza. È dolce, ma è sana, anche perché appunto ha poche calorie.

L’anguria è anche al centro di una dieta specifica. Va seguita per non più di una settimana: la colazione va consumata abitualmente, mentre a pranzo e cena vanno assunte porzioni di proteine, che sia carne o pesce, cucinate in modo sano. Il tutto va ‘condito’ con un piatto di verdure crude e una bella fetta di anguria. L’ideale per perdere peso in allegria, senza troppi sacrifici. Questa dieta è anche sgonfiante, perché l’anguria ha un ottimo effetto diuretico.

Magnesio e potassio sono molto importanti: il primo aiuta a combattere l’affaticamento, spinge il metabolismo e l’equilibrio elettrolitico. Insieme al potassio presiede alla funzione muscolare, al sistema nervoso, e fornisce un aiuto importante per il sonno e per combattere i crampi. D’estate, infatti, la perdita di sali minerali dovuta all’eccessiva sudorazione comporta questi spiacevoli disturbi.

Per recuperare le forze, il miele e i prodotti dell’alveare sono il massimo. Anche la pappa reale e la propoli ridanno le forze e aumentano le difese immunitarie, sono antibiotici e ricostituenti naturali potentissimi. Ne basta un cucchiaino sciolto in acqua e limone, come insegnano le nonne, per ritrovare tutta l’energia perduta.