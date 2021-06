Chi non vorrebbe poter indossare tutti i giorni un tessuto che sulla pelle sia morbido come il cachemire o la seta, che sia fresco in estate e caldo in inverno? E se, oltre ad essere un eccellente termoregolatore, non dovesse essere stirato e fosse naturalmente antibatterico? È utopia oppure esiste un tessuto così? Si, esiste e si chiama Lyocell. Si tratta di una fibra tessile di origine vegetale estratta dalla cellulosa delle piante di eucalipto. Possiamo dire addio al sudore e al cattivo odore se indossiamo questo tessuto creato lavorato e certificato in Europa.

Le principali caratteristiche

È traspirante e igroscopico, vuol dire che se indossato a diretto contatto con la pelle, risolve tutti i problemi di sudorazione e cattivi odori. Questi infatti, nella maggior parte dei casi, vengono prodotti dalla presenza massiccia delle sostanze chimiche nei tessuti. Il Lyocell ne è privo. Grazie alle sue caratteristiche igroscopiche, assorbe facilmente l’umidità prodotta dal nostro corpo e si asciuga velocemente. Evitando fastidiosi pruriti e cattivi odori. Si vende spesso come abbigliamento anti sudore. La termoregolazione è un’altra caratteristica importantissima. Questo tessuto tiene fresco d’estate e riscalda d’inverno, permettendoci di indossare meno strati. È antipiega e si asciuga velocemente. Si presta benissimo perciò alla produzione dei capi “no-stiro”.

Lyocell e allergie

Grazie alle sue proprietà naturali anti-batteriche è il tessuto perfetto per la produzione dei capi di biancheria intima oltre che di materassi, cuscini e lenzuola. Gli acari sono fra i principali responsabili delle malattie respiratorie e allergie, pertanto è indicato che la pelle dei soggetti allergici entri in contatto diretto proprio con tessuti con queste caratteristiche. Inoltre, data la totale assenza di sostanze chimiche/tossiche, acquisisce la caratteristica di tessuto ipoallergenico di diritto.

Come scegliere Lyocell di qualità

In commercio vi sono molti tessuti Lyocell ma non sono tutti uguali. Quelli provenienti dalla Cina, India o Bangladesh, più a basso costo, non posseggono le importantissime certificazioni che ne garantiscono la qualità. Unicamente quelli che sull’etichetta riportano il marchio Tencel Lyocell possono garantire di essere prodotti in Europa, per mezzo di albereti sostenibili, senza lo sfruttamento di manodopera. Ecco spiegato perché possiamo dire addio al sudore e al cattivo odore se indossiamo questo tessuto creato lavorato e certificato in Europa.