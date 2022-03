Abbiamo già illustrato quali sono i requisiti e termini per candidarsi agli 88 posti di lavoro indetti da ARPAL Puglia. In questa sede ci sposteremo invece al Nord, in Lombardia, e precisamente presso la Camera di Commercio di Brescia.

L’Ente camerale ha riaperto i termini della selezione per l’assunzione di 5 unità nella categoria D, profilo professionale di responsabile. Il bando prevede l’assunzione con contratto di formazione e lavoro e il nuovo termine per candidarsi è fissato alle 12.00 del 16 marzo. Vediamo chi e come può concorrere a queste selezioni.

In merito al contratto e al progetto di formazione

Il contratto di formazione e lavoro viene stipulato con giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni. Il contratto consente di abbinare una componente formativa alla prestazione lavorativa. L’assunzione può prevedere un termine massimo di 24 mesi, durante il quale l’Ente camerale deciderà se trasformare il contratto a tempo indeterminato.

Quanto alla formazione, invece, sono previste 180 ore complessive per l’acquisizione delle competenze necessarie.

Attenzione alla riapertura dei termini del concorso pubblico per laureati presso questa Camera di Commercio

Diamo uno sguardo ai requisiti di ammissione alle selezioni. È richiesta anzitutto l’idoneità fisica all’impiego e un’età compresa tra i 18 e i 32 anni. Occorre avere la cittadinanza italiana (o le altre categorie previste dall’avviso) e godere dei diritti civili e politici.

In merito al titolo di studio, è richiesta la laurea di primo livello o specialistica o magistrale in una delle classi di studio indicate al punto 5 dell’art. 6. Infine bisogna essere disoccupati o occupati ma con rapporto di lavoro a tempo determinato.

La partecipazione è esclusa invece a chi in passato è stato allontanato (o dispensato e similari) da un impiego presso la P.A.

Domanda di partecipazione e le selezione

Le istanze, unitamente agli allegati richiesti, vanno mandati online accedendo al link presente al portale istituzionale e seguendo le istruzioni. La nuova scadenza è per le ore 12.00 del 16 marzo, per cui attenzione alla riapertura dei termini del concorso pubblico presso la CCIAA lombarda.

Ovviamente restano acquisite le istanze già inviate dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2021.

Quanto alle selezioni dei candidati, l’accertamento dei requisiti attitudinali e professionali seguirà questo percorso:

eventuale prova preselettiva (si terranno nel caso in cui le domande pervenute siano superiori a 100);

prova scritta;

prova psico-attitudinale;

valutazione dei titoli culturali e professionali;

prova orale.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle selezioni a prendere visione integrale del bando per tutti i dubbi del caso.

Approfondimento

Questi fortunati laureati guadagnano 1.841 euro netti a 5 anni dal titolo e sono richiestissimi.