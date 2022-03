Se pensiamo ai frutti esotici ci vengono in mente l’avocado, il kiwi e anche l’ananas. Ed ovviamente ci viene anche in mente l’estate. Eppure stupirà sapere che questo frutto è tipico del periodo dell’anno che va da ottobre a maggio.

La frutta è alla base di una dieta equilibrata e spesso consigliata dai medici per tenere lontane gravi patologie. Per esempio gli antociani sono una sostanza importantissima per il nostro organismo, perché svolgerebbero un’azione benefica per il sistema cardiocircolatorio. Chi soffre di problemi alla circolazione sanguigna dovrebbe fare un abbondante consumo di frutta con antociani. La frutta ricca di questa sostanza si riconosce facilmente perché ha un colore particolare.

La frutta nell’immaginario collettivo è un alimento da spuntino oppure da fine pasto, al posto del dessert, oppure come dessert. Pochi però pensano che la frutta possa essere anche un componente per ottime insalate. Per esempio si può fare una deliziosa insalata a base di cavolfiore insieme a un frutto esotico molto diffuso in Italia. Questa insalata, velocissima da preparare, ha un bassissimo contenuto calorico ed è indicata per chi ha il colesterolo alto. Inoltre avrebbe anche benefici antitumorali.

Come scegliere l’ananas migliore per ricette gustosissime con questo frutto con zero colesterolo e pochissime calorie e consigliato dai medici

Anche l’ananas ha ottime qualità nutritive a partire dal bassissimo apporto calorico. Un etto di questo frutto contiene solamente 40 calorie con il 95% di carboidrati. L’ananas è ricco di vitamina C e quindi ha ottime proprietà antiossidanti, ma è anche ricco di manganese. I medici consigliano ai pazienti di bere succo d’ananas a chi deve fare una risonanza magnetica proprio in virtù di quest’ultima caratteristica. Infatti per la medicina il manganese è una sostanza che aiuta a evidenziare i tessuti quindi è considerata alternativa come mezzo di contrasto.

Come scegliere l’ananas migliore da acquistare? La prima cosa da fare per scegliere l’ananas è guardare l’etichetta. Quelli provenienti dal Costa Rica hanno un gusto più dolce, quelli africani più aspro e croccante. Quelli trasportati in aereo sono da preferire, perché molto probabilmente da quando sono stati colti non sono passati più di 3-4 giorni.

Le linee che segnano le placche della buccia sono indicative del grado di maturazione. Un colore verde indica che il frutto è ancora acerbo, il colore marrone indica che l’ananas è troppo maturo. Il colore giallo indica il giusto grado di maturazione.

Come preparare l’ananas? Chi vuole portare in tavola questo frutto può sbizzarrirsi con molte ricette. Per esempio con dei semplici spiedini di frutta inserendo dei cubetti di ananas in stecchini. Si può osare con un tiramisù all’ananas light e dietetico senza utilizzare uova e mascarpone. La torta rovesciata all’ananas è perfetta per colazione, merenda ma anche come dolce a fine pasto. Infine questo frutto si presta anche come sorbetto con aggiunta di zenzero o menta.

