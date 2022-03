Forte rimbalzo a Wall Street ma è ancora presto per dire Long. Apple è da comprare ora?

Il setup del 7/9 marzo ha visto formare un minimo che ha centrato degli obiettivi rilevanti di medio lungo termine. Il peggio potrebbe essere passato? Forte rimbalzo a Wall Street ma è ancora presto per dire Long.

Cosa attendere da oggi in poi? Fino a quando non si assisterà a un’inversione rialzista duratura, si presuporranno ulteriori ribassi.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 9 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

33.286,25

Nasdaq C.

13.255,25

S&P 500

4.277,88.

Forte rimbalzo a Wall Street ma è ancora presto per dire Long. I livelli da monitorare

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 33.458. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.180.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.039. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.838.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.223. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.417.

Continuano gli alti e bassi e segnali contrastanti ma al momento non si ravvisano swing rialzisti e di fine ribasso.

Posizione di trading multidays in corso

Chiudere lo Short sul Nasdaq in corso dal 2 marzo. Chiudere lo Short sullo S&P 500 in corso dall’8 marzo. Sempre Short sul Dow Jones in corso dal 7 marzo.

Il titolo Apple potrebbe essere vicino a una svolta rialzista ma non è ancora Long

Il titolo (NASDAQ:AAPL) ha chiuso l’ultima seduta al prezzo di 162,95 dollari in rialzo del 3,50% rispetto alla seduta precedente.

Tendenza di breve rialzista ma fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 168,91, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 152 e poi 147,29 dollari.

Attendere per acquisti.

