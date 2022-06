Attenzione alla pericolosa chiamata che stanno ricevendo già in tantissimi e che in realtà nasconde una truffa

Con l’estate alle porte e le vacanze finalmente in arrivo, molti di noi stanno decisamente abbassando la guardia. Il relax, infatti, sembra ormai una regola e alcune persone stanno già pregustando la tranquillità delle ferie. Ma, forse, è proprio in questi momenti che dovremmo prestare una maggiore attenzione. Infatti, gli inganni sono sempre dietro l’angolo e potrebbe esserci il rischio di cadere in un tranello senza neanche rendersene conto. Questo perché alcuni truffatori approfittano proprio del periodo di tranquillità della maggior parte di noi. Cercano in tutti i modi di portare avanti i loro inganni per trovare nuove vittime.

Una truffa ben congegnata è in agguato e riguarda una proposta di vacanze che in realtà ci potrebbe trarre in inganno

Le truffe di oggi si presentano in diverse forme, ognuna di queste sicuramente potenzialmente pericolosa. Le più comuni, senza ombra di dubbio, si vedono attraverso dei messaggi WhatsApp che l’utente riceve e che potrebbero trarlo in inganno. Anche le chiamate, di certo, hanno il loro peso. Alcuni squilli, infatti, fatti da specifici numeri, potrebbero essere dei veri e propri tranelli. Soprattutto se offrono sconti e offerte ai quali è difficile dire di no. In questo caso, ci concentriamo su una truffa che riguarda le vacanze estive, argomento sicuramente che mette in pensiero molti di noi.

Attenzione alla pericolosa chiamata che stanno ricevendo già in tantissimi e che in realtà è una truffa bella e buona

La truffa di cui ci stiamo occupando è davvero pensata alla perfezione e per questo potrebbe facilmente trarre in inganno. Infatti, ciò che accadrà sarà molto semplice. Riceveremo una chiamata anonima da una fasulla agenzia di viaggi che sta proponendo alcuni pacchetti di vacanze super interessanti. Ovviamente, i prezzi saranno decisamente stracciati. Spacciandosi anche per agenzie vere, coloro che telefonano e che, in realtà, ci stanno ingannando risultano molto convincenti. E, per questo motivo, ci portano ad ascoltare quasi tutta la telefonata.

Dopo aver dato tutte le finte informazioni su questo viaggio fasullo, i truffatori chiederanno se l’utente vuole accettare o meno, in quanto l’offerta è per un numero di persone limitate. Per bloccare lo sconto vantaggioso, dovremo dire di sì, versando poco dopo un acconto che coprirebbe parte del costo del viaggio che, però, non faremo mai. Dunque, facciamo attenzione alla pericolosa chiamata che stanno ricevendo già molti se non vogliamo rovinarci definitivamente le vacanze.

Lettura consigliata

