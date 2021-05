Le truffe online continuano a mietere vittime. E pare non ci sia alcun modo di fermarle. A complicare la situazione, un altro inganno sta spopolando negli ultimi giorni su una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate in Italia. Ma, proprio per il suo uso così comune, dobbiamo stare attenti a tutto. Infatti, a volte potremmo ritrovarci vittime di un brutto inganno che ci porterebbe a conseguenze seriamente spiacevoli. E dobbiamo sapere come evitarle.

Perciò, ecco come difendersi dall’ultimo pericolosissimo messaggio truffa di WhatsApp che svuota il conto e che sta ingannando davvero tutti.

Vediamo in cosa consiste la nuova truffa e perché può diventare davvero pericolosa

Il messaggio è molto semplice, ed è uno dei tentativi di phishing più comuni che circolano in rete. Ci sarà semplicemente un link che attirerà la nostra attenzione e che riguarderà offerte e promozioni relative all’applicazione. Il messaggio è ben strutturato e davvero credibile, ed è per questo che sta creando diversi problemi. Un semplice link non ha mai fatto male a nessuno, potremmo pensare. E invece ci sbagliamo di grosso, perché potrebbe portare i malfattori ai nostri dati personali.

Cosa dobbiamo fare nell’esattezza se mai dovessimo ricevere questo messaggio e come difenderci

Quello che dobbiamo fare è davvero semplicissimo. Se dovessimo notare un link particolare e delle offerte di cui non avevamo mai chiesto nulla, cancelliamo la chat. O, in alternativa, segnaliamo il testo alle autorità. Facciamolo anche con i nostri contatti, per evitargli il rischio di cadere in questo inganno davvero spiacevole. Basterà essere accorti e sapere come comportarsi per stare tranquilli.

Quindi, ecco come difendersi dall’ultimo pericolosissimo messaggio truffa di WhatsApp che svuota il conto e che sta ingannando davvero tutti. Ora che lo sappiamo, potremo continuare ad utilizzare la nostra applicazione in tutta sicurezza e senza paura. Gli ingannatori, in questo caso, non potranno davvero nulla!

