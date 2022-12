Attenzione al bruciore di stomaco durante le feste: ecco 3 consigli fondamentali per evitarlo

Arrivano pranzi e cenoni del periodo natalizio e con essi anche occasioni di convivialità in cui si va oltre i limiti. Chi ha problemi specifici come il reflusso potrebbe fare fatica a seguire le indicazioni che mette in atto nel quotidiano. Per evitare problemi meglio, però, seguire questi 3 consigli.

Quello che per molti è il classico bruciore di stomaco potrebbe, in realtà, essere il tipico bruciore retrosternale indice di un problema molto diffuso. Si tratta del sintomo più noto del cosiddetto reflusso gastroesofageo. L’altro segnale è in genere il rigurgito acido.

Due sensazioni che, come qualcuno avrà notato, rischiano di tornare attuali proprio nel periodo delle feste. E il motivo non è casuale.

Attenzione al bruciore di stomaco: l’alcol è un nemico

Chi soffre del problema avrà sicuramente avuto modo di parlare con il proprio medico. Da quest’ultimo saranno arrivate indicazioni preziose. Consigli che consentono di limitare gli effetti del problema.

Soluzioni sicuramente non semplici da mettere in atto nei periodi delle feste. I cenoni di Natale e Capodanno sono occasioni in cui si tende inevitabilmente ad andare oltre i limiti.

Tuttavia, piccoli accorgimenti rappresentano la chiave per evitare di trovarsi a dover partire sintomi fastidiosi. O quantomeno possono aiutare molto.

Il primo nemico per chi soffre il reflusso è l’alcol. Andrebbe limitato sempre, ovviamente. Tuttavia, durante le festività e quando si è a tavola ed in compagnia diventa difficile restare dentro i confini di consumo consigliati.

Il consiglio è quello di bere anche e soprattutto acqua a tavola. Questo farà sì che, ad esempio, ci si possa limitare il più possibile nel bere bevande alcoliche, concedendosene quantità che non siano candidate a generare problemi.

Se si può, potrebbe essere utile limitare certi cibi

Pranzi e cenoni delle festività natalizie sono occasioni in cui si dà spazio ai sapori forti e predominanti. Tra questi ci sono i cibi piccanti e ad esempio i dolci al cioccolato. Considerata la vastità di scelta potrebbe non essere un sacrificio puntare su cibi che abbiano caratteristiche diverse. Rientrano in questa categoria anche gli agrumi, la menta ed il pomodoro. Attenzione, inoltre, ai fritti.

Limitarne il consumo può rappresentare una strada per allontanare il rischio di dover fare i conti con il bruciore di stomaco qualche tempo dopo.

Il bruciore di stomaco si combatte assieme alla noia

Occorre, inoltre, non sdraiarsi prima che siano passate due o tre ore prima della fine del pasto. Il terzo consiglio è quello di organizzare pranzi e cenoni in maniera che il “post” sia animato da attività che non portino a letto o sul divano.

L’importanza dei consigli generici

Natale è fatto di pranzi e cenoni in cui si passano in rassegna antipasti, primi, secondi e grandi quantità di dolci.

Soprattutto per chi non è più giovanissimo serve prendere adeguate contromisure affinché il proprio organismo regga l’urto con cibi straordinariamente buoni, ma non leggeri.

Oltre a prestare attenzione al bruciore di stomaco adottando i suggerimenti ad hoc, valgono sempre anche quelli generici.

Tra questi ci sono quelli di mangiare e masticare lentamente in modo da favorire la di gestione. Meglio, inoltre, evitare gli eccessi, benché il periodo natalizio sia noto anche perché ci si può concedere di andare un po’ oltre i limiti.