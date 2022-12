Antipasti per Natale e Capodanno, come farcire i tramezzini? Ecco 5 idee gustose pochi le usano

A corto di soluzioni per antipasti che siano buoni ed originali? Ecco alcune strategie che possono aiutare a servire antipasti buoni e diversi dai soliti

Gli antipasti di Natale e Capodanno sono un elemento del cenone su cui si rischia di essere ripetitivi. Non è una questione di pigrizia, ma molto spesso semplicemente di tempo. Si fatica a trovare lo spazio per accendere la fantasia.

Si può, però, trarre spunto da soluzioni che, se incastrate al meglio, possono rappresentare la scelta migliore per tutti.

Un esempio è individuare strategie diverse da quelle consuete su come farcire tramezzini. Non con maionese e prosciutto,che per certi versi è l’idea più utilizzata e banale. A cui si può comunque non rinunciare, se lo si ritiene opportuno.

Antipasti per Natale e Capodanno, soluzioni anche in dispensa

Il primo abbinamento prevede l’utilizzo di pesto alla genovese e tonno in scatola sgocciolato. Sta al tempo e alla volontà di ognuno scegliere se acquistare il pesto già pronto o se lo si vuole produrre in casa.

Questa ipotesi prevede che i tramezzini siano serviti come “mini-sandwich”. Che abbiano cioè, indipendentemente dalla forma, doppio pan carré a contenere il ripieno.

Un’ulteriore possibilità è abbinare un formaggio dal gusto forte come la feta, con dei pomodori dolci, qualche foglia di insalata e un filo d’olio.

Cambiare la forma può aiutare a rompere la monotonia

La soluzione numero tre è creare una crema a base di un formaggio fresco spalmabile, salmone e avocado (entrambi tagliati a pezzetti). Non è necessario frullare, ma basta semplicemente far amalgamare bene gli ingredienti in modo da averne una distribuzione omogenea.

Si dovrà poi prendere una “fetta larga” di pane per tramezzini e, con l’ausilio di un mattarello, lo si dovrà appiattire ed assottigliare il più possibile senza romperlo. Successivamente si potrà spalmarci su la crema creata e appiattirla. Sarà poi il momento di arrotolare il tutto e tagliare a fette il rollè creato.

Sempre creando un rollè, sul pancarrè si può adagiare anche salmone, rucola e una provola affumicata affettata. Va bene, ad esempio, la scamorza.

Un altro prezioso alleato è la crema di mortadella. Basta averne una fetta spessa, tagliarla a dadini e metterla a frullare nel mixer con la ricotta. Ne verrà fuori un composto omogeneo spalmabile di grande gusto. La si può utilizzare anche con i crostini.

Antipasti veloci, pronti in pochi minuti

Non resta che acquisire quante più idee possibili, selezionare quelle che si ritengono utili e fare le scelte migliori. Non sarà difficile portare in tavola gustosissimi antipasti per Natale e Capodanno o ogni qualvolta lo si desidera.

Anche perché si sa che le feste non sono esattamente il momento in cui si deve pensare a non ingrassare. Conta sempre molto di più lo stile di vita e alimentare nei giorni che anticipano le feste e quelli che arrivano dopo.

Meglio godersi la convivialità e godersi le vacanze natalizie.