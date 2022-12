Ecco come tagliare facilmente il pandoro e come arricchirlo quando è semplice e non farcito

Il pandoro è un dolce semplicissimo e molto buono. Se ne abbiamo acquistato uno classico, possiamo arricchirlo in vari modi, tagliandolo e pensando noi a una farcitura che non c’è. Vediamo come fare.

Alla Vigilia di Natale, sulla tavola certo non mancherà il pandoro. Si tratta, infatti, di un classico, un dolce davvero semplice, morbido e delizioso, arricchito da una cascata di zucchero a velo. Certo, magari a volte piacerebbe variare, acquistandone altre versioni da servire in tavola. Come quelle farcite al pistacchio o alla crema di limone.

Le specialità natalizie farcite, però, possono avere costi più elevati rispetto a un dolce classico. Ci piacerebbe, inoltre, offrire ai nostri ospiti qualcosa di speciale e diverso dalla solita fetta di pandoro. Vediamo come trasformare questo dolce tradizionale in qualcosa di unico.

Ecco come tagliare facilmente il pandoro

Possiamo servire il nostro pandoro a tavola innanzitutto tagliandolo in un modo particolare ma anche corretto. Ci serviranno un coltello ben affilato e, certamente, una mano ferma, per non rovinare il dolce. Possiamo toglierlo dalla confezione, tenerlo in piedi sulla tovaglia e tagliarlo verticalmente a fette, seguendo le sue scanalature. Oppure possiamo tagliarlo in orizzontale, rovesciandolo sul tavolo e tenendo ferma la base. Lo taglieremo quindi a fette dello spessore di alcuni centimetri. Ecco come tagliare facilmente il pandoro evitando che si rovini o si sbricioli. Potremo servire i pandori così tagliati ma composti come fossero integri e anche farcire le fette al loro interno.

Come dare un tocco in più al dolce

Possiamo rendere il nostro pandoro anche più goloso delle versioni farcite in vendita al supermercato. E possiamo farlo proprio dopo averlo tagliato. Possiamo, ad esempio, spalmare della crema al cioccolato o del mascarpone sulle fette tagliate in verticale e presentare il dolce a tavola poi ricomposto. Possiamo fare la stessa cosa anche con il taglio orizzontale, spalmando cioccolata alternata a mascarpone sulle fette. Ricomporremo il pandoro, però, senza farle coincidere ma spostandole. In questo modo, il dolce assumerà una forma che potrà ricordare quasi quella dell’albero di natale.

Un trucco per la farcitura interna

Magari non vogliamo tagliare il pandoro perché non riteniamo di avere la manualità giusta e preferiamo affidare il compito ad altri. In questo caso, possiamo comunque utilizzare un trucco per farcirlo all’interno. Basterà effettuare alcuni buchi laterali al pandoro tramite il manico di un cucchiaio. Dovremo andare abbastanza in profondità ma fare attenzione a non trapassare da parte a parte il dolce. Potremo quindi farcirlo inserendo il beccuccio di una sac a poche nei buchi. Dentro lo strumento potremo inserire della crema classica, chantilly o al pistacchio. In questo modo, il dolce diventerà molto più goloso.