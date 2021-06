La frutta fa bene e ne dobbiamo mangiare almeno 5 porzioni al giorno. Non ci stancheremo mai di ricordarlo.

In altre guide gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno mostrato che di alcuni frutti possiamo addirittura sfruttare le proprietà di semi e scarti per svariati utilizzi. Abbiamo visto, ad esempio, “Come preparare un ottimo liquore digestivo con i noccioli del nespolo” e “Come realizzare un fresco cocktail estivo con i semini dell’anguria”. Esistono però dei frutti anche piuttosto comuni che nascondono un’insidia.

Attenzione ai semi e noccioli di questi frutti perché sono molto velenosi

Il nocciolo della pesca contiene l’amigdalina. Si tratta di un glucoside formato da zucchero e cianuro che può rilasciare nell’organismo umano acido cianidrico.

In ogni nocciolo troviamo 0,5 mg di cianuro circa.

Trattandosi di un composto, perché si liberi cianuro dobbiamo masticare il seme.

Normalmente noi non ingeriamo il nocciolo della frutta. Il problema si presenta quando il nocciolo si schiude in maniera naturale perché il frutto è già molto maturo. In tal maniera l’amigdalina può fuoriuscire e intaccare la polpa. Se aprendo una pesca troviamo il nocciolo spaccato, consumiamo il frutto con molta attenzione cercando di non consumare la polpa troppo vicina al nocciolo.

L’amigdalina non si trova solo nei noccioli delle pesche. È presente anche nei noccioli di prugne, albicocche e ciliegie. Ed anche nei piccolissimi semi delle mele.

In caso di intossicazione

I sintomi da intossicazione causati dall’assunzione di questi noccioli sono abbastanza generici: crampi allo stomaco, nausea, vomito, mal di testa e palpitazioni. Come per qualsiasi intossicazione, anche in questo caso, la forma più grave può culminare in arresto cardiaco, insufficienza respiratoria, coma e addirittura morte.

Nel caso della pesca, in un nocciolo di pesca troviamo 0,5 mg di cianuro. Consideriamo che per l’uomo si ritiene letale una dose di cianuro pari a 1,5 mg per ogni kg di peso corporeo. Facendo un rapido calcolo, ciò vuol dire che per innescare una intossicazione molto pericolosa e potenzialmente letale, servono circa 30 noccioli per gli adulti e solo 5 per i bambini. Arrivare alla morte è davvero difficile, se non impossibile, ma bisogna comunque prestare molta attenzione ai semi e noccioli di questi frutti perché sono molto velenosi.

