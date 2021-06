L’anguria è per eccellenza il frutto dell’estate. Fresca e molto dolce è l’ideale per dissetarci nelle calde giornate estive. Pomeriggio o sera ogni momento è quello buono per gustarne una bella fetta ed è anche leggerissima: 100 grammi contengono appena 16 calorie. Insomma un peccato di gola che non pesa!

Quasi tutti siamo portati a consumare solo la sua allegra polpa colorata di rosa mentre scartiamo semi e buccia. Ma così facendo commettiamo un grave errore. Delle proprietà dei suoi semi abbiamo parlato in questo articolo ora andremo ad approfondire il discorso dando un’idea davvero stuzzicante.

Non butteremo più i semi di questo frutto estivo dopo aver scoperto che li possiamo utilizzare per preparare il cocktail che ci svolterà l’estate e con cui sorprenderemo gli amici

Quando abbiamo ospiti prima di cena si offre qualcosa da bere come aperitivo. Perché al posto del solito Spritz o calice di vino bianco non offrire qualcosa di più fresco, estivo e colorato come ad esempio un bel cocktail fatto con l’anguria e con i suoi semi? È davvero molto semplice da preparare. Disseta e al tempo stesso è ricco di vitamine e sali minerali. Qui di seguito proporremo la ricetta sia nella versione alcolica che nella versione analcolica adatta a tutti.

Ingredienti

1 kg di polpa di anguria con i semi;

il succo di 1 limone;

cubetti di ghiaccio q.b.

qualche fogliolina di menta fresca;

1 bicchierino di vodka (per la versione alcolica)

Come procedere

Tagliare a cubetti la polpa dell’anguria senza privarla dei suoi semini. Mettere il tutto in un recipiente bello capiente e aggiungere il succo di limone ed eventualmente la vodka. Mescolare e coprire con della pellicola per alimenti. Far riposare in frigorifero per almeno un’ora. Trascorso tale periodo frullare il tutto e filtrare il succo ottenuto.

Versare il nostro cocktail in una caraffa con dei cubetti di ghiaccio e servire guarnendo con delle foglioline di menta.

Per una merenda estiva e sostanziosa per i nostri bambini, a questa ricetta base possiamo aggiungere un bel bicchiere di latte. Ecco così pronto un bel frullato nutriente!