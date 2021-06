Il periodo estivo porta ognuno di noi a indossare delle calzature ad hoc per stare più comodi e far respirare i nostri piedi. Parliamo delle classiche ciabatte da mare o da piscina considerate l’accessorio per eccellenza dell’estate.

Ci sono due tipologie su cui solitamente ricade la scelta: le classiche ciabatte a fascia o gli infradito. C’è sempre l’indecisione tra quale delle due categorie scegliere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo, vedremo come scegliere fra queste 2 ciabatte da mare che in molti indossano.

Innanzitutto, diciamo che non esiste tra le due categorie una ciabatta migliore o peggiore. La scelta, infatti, è assolutamente personale e per questa ragione bisogna puntare su un unico elemento: il modello più comodo per il nostro piede.

Forse l’unica eccezione riguarda i bambini per i quali è preferibile l’uso delle ciabatte a fascia perché più comode e semplici da indossare.

Ecco come scegliere fra queste 2 ciabatte da mare che in molti indossano

Detto ciò, bisogna orientarsi secondo quelle che sono le proprie esigenze tenendo presente comunque alcune cose. Prima di tutto il materiale delle ciabatte. Questo aspetto è molto importante perché solitamente queste scarpe sono soggette a rompersi facilmente.

Un esempio classico sono gli infradito che possono rompersi più facilmente a causa di un brusco movimento del piede. Per questo motivo la scelta dovrebbe ricadere su ciabatte che siano di un materiale resistente e impermeabile, come ad esempio la resina.

L’elemento dell’impermeabilità è molto importante per un motivo abbastanza semplice.

Considerando che le indossiamo anche per entrare in acqua, questa caratteristica permette che siano più resistenti e che non si rovinino troppo presto.

La scelta di qualità paga nel tempo

Ecco, quindi, che nella scelta è bene indirizzarsi su ciabatte che siano di qualità. Questo ci farà risparmiare nel lungo periodo poiché le nostre ciabatte dureranno per più tempo.

Una volta individuate quelle con il materiale che presenta queste caratteristiche, la scelta potrà basarsi su canoni puramente estetici scegliendo quelle che più ci piacciono tra i diversi colori e modelli.