Avevamo già anticipato dell’imminente pubblicazione del concorso presso l’Ispettorato del Lavoro (INL), ed ora abbiamo il testo ufficiale. Si tratta di una selezione per titoli ed esami e i posti disponibili sono davvero importanti. Sintetizziamo i passaggi chiave del bando apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 dell’11 febbraio 2022.

Dunque, attenzione ai 1.249 posti di lavoro a tempo indeterminato offerti da questa Agenzia del Governo italiano che si occupa, tra le altre, di sicurezza sul lavoro.

I posti messi a concorso

Tutti i posti messi a concorso sono a tempo indeterminato e i futuri assunti saranno inquadrati nell’area III, posizione economica F1. Quanto ai profili ricercati, essi sono:

n. 1.174 unità nel profilo di ispettore tecnico;

n. 25 unità nel profilo funzionario area informatica;

n. 50 unità nel profilo funzionario socio statistico economico.

Per tutti e 3 i profili, i neo assunti saranno destinati presso la sede di Roma e le sedi territoriali dell’INL. Il 30% dei posti messi a concorso sono riservati ai volontari militari secondo quanto prevede la Legge in materia.

Requisiti di ammissione al concorso

L’ammissione al concorso è subordinata al possesso della cittadinanza italiana o (nel solo caso dei funzionari statistici ed informatici) di altro Stato membro UE. Poi occorre essere maggiorenni, godere dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo. È inoltre richiesta l’idoneità fisica all’impiego, non avere condanne penali alle spalle e non risultare già allontanati da un precedente impiego statale.

Il requisito attinente agli studi riguarda il possesso di uno dei seguenti titoli: laurea, diploma di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica.

Attenzione ai 1.249 posti di lavoro a tempo indeterminato dell’Ispettorato del Lavoro con una sola prova a crocette

Le domande di partecipazione vanno inoltrate online (tramite SPID) compilando il modulo elettronico presente sul sistema “Step-One 2019”. Servirà prima registrarsi e poi procedere a candidarsi, tenendo a mente che lo si potrà fare fino alle ore 14,00 del 14 marzo 2022.

Sempre in tema di scadenze, ricordiamo che entro il 19 maggio questi genitori e questi lavoratori possono chiedere le borse di studio fino a 6mila euro.

Infine, si precisa che ai candidati è richiesto il possesso di un personale indirizzo PEC e il versamento della quota di partecipazione di 10 euro.

La procedura concorsuale

La procedura concorsuale dell’INL si articola in una prova selettiva scritta (tramite piattaforme digitali) distinta per codici concorso. Per coloro i quali avranno superato la prova scritta ci sarà anche la valutazione dei titoli posseduti, secondo il disposto dell’art. 7.

La prova scritta consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti e la prova si intende superata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30. Infine, si precisa che non ci sarà pubblicazione di nessuna banca dati in merito ai quesiti della prova scritta.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando per sciogliere tutti i dubbi del caso.

