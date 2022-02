Con le verdure, specialmente se fresche e di stagione, ci si può davvero sbizzarrire in cucina. Infatti, grazie alla loro versatilità, si possono preparare deliziosi contorni, da affiancare a secondi piatti di carne e pesce. Oppure si possono realizzare degli antipasti veloci, da servire anche come aperitivo, magari insieme ad un cocktail analcolico.

In questa ricetta, vedremo come preparare uno spettacolare sformato di verdure, ideale per ogni occasione e che ci farà letteralmente impazzire. Per realizzarlo ci serviranno soltanto:

100 g di melanzane;

200 g di patate;

150 g di zucchine;

300 g di peperoni;

250 g di scamorza affumicata;

100 g di formaggio grattugiato;

pangrattato;

olio extra vergine di oliva;

sale e pepe.

Sarà un vero e proprio trionfo di bontà questo delizioso sformato di verdure da fare al forno

La prima parte della ricetta consiste nel lavare ed asciugare tutte le verdure elencate.

Dopo di che, iniziamo dalle melanzane, priviamole della testa e dividiamole a metà dal lato lungo. Poi con l’aiuto di una mandolina, tagliamo a fette spesse circa 2 millimetri.

Una volta finito, facciamo lo stesso per le patate e le zucchine, senza privarle delle bucce. Fatto ciò, occupiamoci dei peperoni, che andranno svuotati dai filamenti e dai semi interni e tagliati in 8 parti uguali.

A questo punto, tagliamo a fette anche la scamorza, cercando di mantenere uno spessore congruo a quello delle verdure.

Composizione e cottura

Dunque, prendiamo una pirofila, ungiamola con olio, o burro, e cospargiamo la base ed i bordi con del pangrattato. Fatto ciò, adagiamo sulla base il primo strato di melanzane ed irroriamo con olio EVO (anche aromatizzato all’aglio), sale e pepe. Poi ricopriamo con fette di scamorza, una spolverata di formaggio grattugiato ed un po’ di pangrattato.

Ora non ci resta che ripetere lo stesso procedimento anche con le zucchine ed i peperoni, lasciando per ultime le fettine di patate. Ricopriamo queste con formaggio e pangrattato ed inforniamo a 180 gradi in forno statico per almeno 70 minuti.

Quando sarà pronto, lasciamolo intiepidire per qualche minuto per fare in modo che all’assaggio si possano percepire bene tutti i sapori. Ed ecco fatto: il nostro sformato di verdure sarà un vero e proprio trionfo di bontà, da servire come antipasto o contorno.

