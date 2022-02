Altro che influencer e calciatori saranno questi i lavori più pagati e più richiesti nel 2026

In un Mondo in cui tutto cambia e la pandemia ha peggiorato le cose, il futuro del mondo del lavoro sarà in parte diverso dall’attuale. Mansioni e competenze che ieri erano sconosciute, domani saranno sempre più richieste.

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026), infatti, traghetterà il Paese verso la transizione digitale ed ambientale. Tutto questo vuol dire che le professioni muteranno pelle e contenuto nel prossimo decennio, sia pure con i dovuti distinguo. Ci sarà molto da scegliere, ben altro che influencer e calciatori. I più avvantaggiati saranno i lavoratori competenti del digitale, poiché più del 50% delle professioni in ascesa sono legate all’universo IT.

Le skills per accedere alle professioni più richieste del futuro

Abbiamo già visto quali saranno i 7 lavori senza laurea richiestissimi nel 2022 e pagati anche fino a 4.000 euro. In generale, saranno molto domandate due competenze su tutte: le eskills e le green skills. Questo farà sì che tutto ciò che ruota intorno alle 2 transizioni (digitale ed ambientale) avrà una marcia in più rispetto al resto. Quindi altro che influencer e calciatori, saper leggere il mercato e capirne la direzione sarà la chiave giusta per non restare disoccupati.

Gli esperti sottolineano che alcuni lavori del futuro nasceranno dalla combinazione di più competenze in parte nuove e in parte già esistenti. Sarà il caso dell’ecommerce manager, una figura alla quale saranno richieste competenze commerciali e di comunicazione social.

In merito ai servizi alla persona, invece, arriveranno i consulenti della terza età. Si tratta di figure in grado di guidare la popolazione più anziana su più fronti, e il cui peso specifico in futuro aumenterà (c.d. silver economy).

Sulle professionalità che verranno, i c.d. lavori nuovi, esistono diverse elaborazioni anche in funzione degli ambiti di operatività. Per chi punta all’eccellenza, tuttavia, spesso lavoro, successo e carriera sono il frutto di precisi percorsi scolastici.

Altro che influencer e calciatori saranno questi i lavori più pagati e più richiesti nel 2026

Ma quali saranno i lavori che verranno? Secondo Adecco, nota società di lavoro interinale, le 10 professioni emergenti che in futuro si imporranno sempre più sono:

Broadband Architect, l’architetto” della TV via web, un esperto che mixa e applica le conoscenze web al mondo televisivo;

Data Scientest, l’esperto per eccellenza nella comprensione e lettura dei dati;

Project Manager, il responsabile di un dato progetto dall’avvio alla pianificazione, dall’esecuzione e controllo fino alla sua chiusura;

Energy Manager, colui che ottimizza e risparmia il consumo energetico dell’azienda presso cui opera;

Cloud Architect, una professione emergente tra le più retribuite impegnata nel progettare e costruire ambienti cloud;

Category Manager, un esperto che cura una categoria di prodotti dal loro acquisto fino alla vendita al consumatore;

Plant Manager o responsabile di stabilimento;

Scrum Master, un supervisore senza ruoli di comando ma di coordinamento (per questo detto anche “leader servitore”). In sintesi è una figura che studia gli andamenti aziendali per aumentarne l’efficienza e ottimizzare il lavoro di chi è già impegnato su un dato progetto;

Growth Hacker, una delle figure emergenti più pagate. In gergo è detto anche “pirata della crescita” in quanto si occupa di sviluppare strategie di crescita per la corporate presso cui lavora. È un mix tra un ingegnere informatico e un esperto di marketing ed è abile a gestire i canali social;

UX Designer, stimata come una delle figure più richieste nei prossimi 3 anni. È un esperto digitale che si prende cura degli utenti dell’azienda presso cui lavora. In particolare, ne analizza e interpreta il comportamento e le dinamiche in modo da costruire un’esperienza positiva per l’utente finale.

Approfondimento

