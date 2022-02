Il momento del pensionamento rappresenta una meta desiderata per moltissimi contribuenti italiani. Dopo una certa età si inizia a sentire il peso della fatica e non si riesce a smaltire in fretta la stanchezza. Si sogna pertanto di raggiungere quanto prima il traguardo pensionistico per non dover più affrontare le corse quotidiane. Si comincia quindi a valutare l’ipotesi di un prepensionamento per poter godere di più tempo libero prima di conseguire l’età pensionabile.

Ma d’altro canto ci si interroga sulle eventuali penalizzazioni economiche. Meglio quindi anche calcolare ad esempio quanti soldi perdono sugli assegni mensili coloro che vanno in pensione 5 anni prima. Parimenti sarebbe opportuno valutare quanti anni di contributi occorrono per accedere ad alcune misure previdenziali. Oltre ai requisiti anagrafici bisogna infatti accumulare un determinato montante contributivo per assicurarsi il diritto al rateo pensionistico. Abbiamo indicato quanto prende di pensione a 64 anni chi accumula 20 anni di contributi proprio per dare un’idea degli importi spettanti.

Allo stesso tempo è possibile affermare che all’incirca percepiranno 1.200 euro netti di pensioni le donne con specifici requisiti anagrafici e contributivi. Alcune lavoratrici potrebbe infatti trarre maggiore vantaggio dal lasciare l’impiego qualche anno prima. In alcuni casi le spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro o altri fattori potrebbero avere un peso notevole sulla scelta del l’anticipo pensionistico.

Alcuni lavoratori potrebbe pertanto preferire rinunciare ad una quota di pensione piuttosto che prolungare la permanenza in servizio. Per valutare tale opzione conviene comunque sapere dapprima quanto aumenta la pensione per ogni anno in più di contributi. Solo con i numeri alla mano si potrà prendere una decisione serena che non comporti importanti rinunce economiche.

Percepiranno 1.200 euro netti di pensioni INPS queste lavoratrici nate entro il 1960 che posseggono contribuzione mista

In base all’anzianità contributiva che si possiede è possibile calcolare con buona approssimazione l’ammontare del rateo previdenziale. Ciò vale in particolare per alcune misure pensionistiche che l’INPS eroga a favore di specifiche categorie di contribuenti. Esiste infatti la possibilità di fruire di un sussidio mensile che l’Ente previdenziale paga fino al raggiungimento della pensione. Ci riferiamo all’anticipo pensionistico solitamente indicato con la dicitura di APE rosa.

Questa misura sperimentale consente di pensionarsi all’età di 63 anni con soli 30 anni di contributi. Possono beneficiare di tale accompagnamento alla pensione soltanto le lavoratrici che rispondono a specifici criteri di tutela. Inoltre a partire dal 2018 alle donne con figli l’INPS riconosce 12 mesi di contributi gratis nel limite massimo di 2 anni.

Tale facilitazione contributiva consente pertanto di anticipare ulteriormente l’accesso alla pensione. L’importo dell’APErosa si attesta all’incirca attorno ai 1.200 euro netti su base mensile. Ciò nel caso in cui il rateo della pensione cui si avrebbe diritto sia pari o superiore a 1.500 euro lordi. Per le lavoratrici che hanno accumulato una contribuzione mista invece il calcolo delle spettanze avviene in base alle regole di ciascun sistema assicurativo.