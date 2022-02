Chissà quante volte ci sarà capitato di stare male in macchina. O, almeno a un familiare o un parente e amico seduti in macchina con noi. “Accosta per favore che mi viene da vomitare”, la frase classica che annuncia il malessere. Molti soffrono la montagna coi suoi tornanti. In salita, ma anche in discesa. Al punto da diventare una vera e propria fobia che impedisce di godere dei meravigliosi paesaggi montani. Il mal d’auto non riguarda solo i bambini, anzi. Addirittura, e potrebbe essere anche un condizionamento psicologico, c’è chi soffre di meno a stare seduto davanti, piuttosto che dietro. Senza considerare il tipo di guida di alcuni di noi. Quella troppo sportiva, sempre in montagna, rischierebbe di far star male addirittura tutti i passeggeri. Preziosi e salutari ecco 3 suggerimenti della scienza per evitare questi sintomi così fastidiosi.

Nausea e la mancata unione dei nostri sensi

Tecnicamente il mal d’auto non è semplicissimo da spiegare, ma è comunque un’azione abbastanza semplice nella sua generazione. Per chiarire le cose, potremmo parlare di un mancato collegamento tra il cervello e i nostri sensi. Se dovessimo spiegarlo ai nostri bambini, sarebbe come se un incrocio pieno di semafori non si collegasse perfettamente. Nascerebbe un enorme incidente. Questo accade perché tra cervello e vista soprattutto non c’è sintonia e gli impulsi non si allineano. Ecco, allora:

nausea e vomito;

improvviso pallore in viso;

sudorini freddi.

Preziosi e salutari ecco 3 consigli per evitare il mal d’auto e lo stare male quando partiamo per le vacanze

Se stiamo per metterci in viaggio, magari per ore, il primo consiglio degli esperti è quello di farlo nel bel mezzo del sonno. Così poi la macchina ci favorirebbe un salutare pisolino scaccia nausea.

Una cosa che pochi sanno è che il nostro olfatto potrebbe essere troppo sensibile agli odori forti presenti in auto. Questo sarebbe per la scienza un altro dei motivi che scatenerebbero la nausea in macchina. Molti di noi lavano e profumano la macchina proprio prima di partire. Magari anche aggiungendo il famoso alberello deodorante. Attenzione che questi profumi così intensi non provochino nausea e malesseri ai viaggiatori.

Ancora per evitare il mal d’auto, ricordiamoci anche di non guidare in maniera troppo nervosa. Scaliamo dolcemente con le marce e usiamo meno le inchiodate coi freni. Anche una guida dolce è un aiuto contro il mal d’auto.

