Uno stile di vita corretto e una dieta ricca di frutta, verdura, omega 3 ed attività fisica possono garantirci una esistenza lunga e serena. Infatti, sedentarietà, obesità, alcol e fumo sono i principali fattori di rischio di insorgenza di numerose malattie. Pertanto integrare la dieta con alimenti specifici capaci di proteggerci da notevoli disturbi potrebbe essere un’ulteriore garanzia per una vita longeva. Ad esempio è questo il mix di frutta ricco di antiossidanti che fa bene al cuore e alla pelle e fa rimanere giovani.

Prendersi cura di sé equivale anche a saper ascoltare il proprio organismo. Tuttavia lo stress quotidiano ci induce spesso a sorvolare o addirittura a ignorare segnali che il nostro corpo invia, con conseguenze a volte gravi. Ecco perché è importante prestare attenzione a questo sintomo sottovalutato perché può essere l’avvisaglia di un grave malessere nel corpo. In particolare l’astenia può indicare che qualcosa nel nostro organismo non va. Pertanto è fondamentale saper cogliere piccoli campanelli d’allarme che il nostro corpo ci invia e correre ai ripari. Si pensi che secondo alcuni studi la spia del Parkinson arriva con questi sintomi spesso trascurati anche 20 anni prima.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Attenzione a questo sintomo sottovalutato perché può essere l’avvisaglia di un grave malessere nel corpo

L’astenia è un senso di stanchezza non causato da lavori o sforzi particolari, è uno stato di debolezza generalizzato. Comporta la perdita o la diminuzione della forza muscolare. Ci si sente affaticati e senza stimoli e nonostante il riposo questa sensazione di stanchezza persiste. Si tratta di una condizione che determina un affaticamento sia fisico che mentale, difficoltà di concentrazione e quando persiste incide sulla qualità della vita. Essa può avere origine psichica, derivare da ansia o depressione e determinare un affaticamento o di origine fisica, ovvero dipendere da altre malattie.

Molti, a volte, possono confondere questa condizione come una situazione momentanea, una stanchezza passeggera. Ma se tale condizione peggiora fino a diventare cronica e difficile da gestire è necessario consultare il medico. Infatti alla base di questa condizione possono esserci diverse cause da non sottovalutare. Ad esempio, l’uso di determinati farmaci a dosaggi elevati, carenza di vitamine, ipertiroidismo o ipotiroidismo, patologie cardiache, malfunzionamento del metabolismo, depressione, intolleranze alimentari, tumori, anemia. Il medico mediante una visita accurata potrà valutare le cause che hanno determinato questo malessere. Magari prescrivendo dapprima esami di routine per verificare se alla base vi possa essere un’infezione, qualche carenza o disfunzione, per poi procedere ad ulteriori controlli. Consultare il medico e fare tutti i controlli è di fondamentale importanza per avere diagnosi precoci e terapie immediate che possono risparmiare preoccupazioni e sofferenze.