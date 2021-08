Dopo la dichiarazione di interesse di Unicredit all’acquisto della banca senese, le grandi manovre intorno a Bca MPS continuano ma il titolo prosegue nella sua discesa.

D’altra parte che la situazione della banca non sia delle migliori si evince anche dalle indiscrezioni sulle ultime manovre del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF). Sembrerebbe, infatti che il Governo starebbe pensando a un aumento di capitale fino a 3 miliardi di euro per Banca Monte dei Paschi di Siena. L’obiettivo dell’operazione sarebbe quello di rafforzarne la solidità patrimoniale e assecondare la richiesta di Unicredit di rendere l’acquisizione neutrale per i suoi ratio di capitale.

In attesa che si chiarisca lo scenario all’interno del quale si concretizzerà l’operazione il titolo Bca MPS continua a scendere e potrebbe andare ad aggiornare i sui minimi storici.

La proiezione in corso sul titolo è ribassista e con una chiusura settimanale inferiore a 1,158 euro si rafforzerebbe puntando area 0,998 euro (I obiettivo di prezzo). Già il solo raggiungimento di questo obiettivo, però, significherebbe aggiornare i minimi storici. Gli obiettivi successivi, poi, sono quelli indicati in figura, con il III obiettivo di prezzo in area 0,47 euro.

Nonostante l’impostazione di Bca MPS non sia delle migliori, le speranze dei rialzisti non sono del tutto azzerate. Almeno fino a quando le quotazioni si manterranno sopra area 1,1126 euro. Per un’esplosione rialzista, però, bisognerà attendere una chiusura settimanale superiore a 1,222 euro. In questo caso si aprirebbero le porte per un rialzo fino in area 1,58 euro per un potenziale rialzista di oltre il 30%.

Che la situazione su titolo non sia delle migliori si evince anche dalla media delle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è alleggerire con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 16%.

Le grandi manovre intorno a Bca MPS continuano ma il titolo prosegue nella sua discesa: le indicazioni dell’analisi grafica

Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 19 agosto a quota 1,1315 euro in ribasso dello 1,91% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale