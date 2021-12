I consumi sono sempre troppo elevati e le bollette salatissime?

Niente paura, perché la responsabilità sarà sempre legata all’uso inappropriato degli elettrodomestici. Infatti, pochi sanno che la causa di bollette salatissime è accendere questi due comunissimi elettrodomestici di bagno e cucina insieme.

Inoltre, a picchiare duro in bolletta sono anche i prevedibili errori che commettiamo con il nostro bucato. Infatti, molti ignorano che la causa di bollette costose e salate sono questi comunissimi e banalissimi errori con la lavatrice e il bucato in più sta perdendo soldi chi utilizza lavatrice, forno e phon in questo modo e 3 semplici trucchetti per evitare sprechi e risparmiare in bolletta.

Attenzione a questo piccolo e insospettabile elettrodomestico che assorbe tantissima energia e manda in tilt le bollette

Ebbene, come abbiamo precedentemente potuto vedere l’uso improprio degli elettrodomestici è la causa inaspettata di bollette stellari.

A pesare ancora una volta in bolletta è anche questo piccolo elettrodomestico, che viene in nostro soccorso per renderci meno stropicciati, il ferro da stiro.

La velocità con cui lo utilizziamo e la sua forma piccina possono in realtà ingannarci e molto. Infatti pochi sanno quanto impatta questo elettrodomestico sui consumi energetici.

In media secondo un calcolo approssimativo questi elettrodomestici, hanno potenze che variano dai 600 ai 3.000 W. Questi dati variano in base alla tipologia e al modello, quindi con picchi di assorbimento pari o superiori a quelli delle lavatrici. Il picco massimo di consumo avviene durante la fase di riscaldamento. Mentre successivamente, dopo aver raggiunto la temperatura richiesta la corrente scende, ma si aggira sempre più o meno intorno agli 800/1.000 W.

Ferri da stiro e ferri da stiro

Di ferri da stiro ne esistono di due tipi differenti, quelli con caldaia o generatori di vapore e quelli tradizionali.

I ferri da stiro con caldaia, si suddividono ancora in ferri con wattaggio alto e wattaggio basso.

Dunque, prima di scegliere quello più adatto alle nostre esigenze dobbiamo considerare che stirare ha il suo costo in bolletta.

Tuttavia stirare con un ferro da stiro a caldaia con un wattaggio alto, permette di ridurre i tempi di stiratura, perché ha prestazioni più elevate. È chiaro che i consumi saranno più alti ma il tempo sarà ridotto. Inoltre maggiore è la potenza e più velocemente si scalderà il ferro.

Dunque, attenzione a questo piccolo e insospettabile elettrodomestico che assorbe tantissima energia e manda in tilt le bollette.

Abbattere i costi con piccoli trucchetti

È possibile ridurre l’impatto di questo elettrodomestico, con dei piccoli accorgimenti. Vediamo quali.

Effettuare lavaggi delicati che stropicciano meno i capi. Stendere il bucato accuratamente in modo da evitare pieghe e pieghette inutili. Evitare di tenere accesso il ferro, quando non lo utilizziamo. Stirare solo quando è strettamente necessario e farlo nelle ore serali che solitamente hanno una tariffa inferiore.