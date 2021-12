Nel report precedente su questo titolo azionario, avevamo evidenziato come ci fossero ottimi motivi per entrare al rialzo sul titolo Leone Film Group. Le motivazioni a supporto di questa indicazione erano le seguenti

… le quotazioni sono a contatto con il I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso in area 3,06 euro. Ciò vuol dire che acquistare su questi livelli permette di fissare uno stop molto vicino (chiusura settimanale inferiore a 3,06 euro) riducendo il rapporto risk/reward.

Purtroppo per i rialzisti il supporto è stato rotto spingendo le quotazioni al ribasso. Quindi, i ribassisti hanno preso il sopravvento e spingono le azioni Leone Film Group verso il prossimo livello chiave in area 2,42 euro (II obiettivo di prezzo). Prima di questo supporto, però, c’è un altro livello di prezzo, 2,66 euro, che già in passato ha rappresentato un ottimo punto di ripartenza per le quotazioni del titolo. I ribassisti, quindi, potrebbero avere un’occasione di riscatto prima dell’obiettivo principale. Qualora, poi, la proiezione ribassista dovesse esprimere tutta la sua potenzialità, allora potremmo ritrovarci con il titolo in area 1,77 euro (III obiettivo di prezzo).

Dal punto di vista della valutazione la discesa ha fatto molto bene al titolo. Le azioni Leone Film Group, infatti, risulta essere sottovalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili quando si confronta con la media del settore di riferimento. Gli analisti che coprono Leone Film Group hanno un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 37%.

Anche le prospettive future confermano il fatto che il titolo sia molto interessante. Allo stato attuale, infatti, le previsioni sono per una crescita media degli utili per i prossimi 3 anni di oltre l’60%. Un livello molto superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

I ribassisti hanno preso il sopravvento e spingono le azioni Leone Film Group verso il prossimo livello chiave: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Leone Film Group (MIL:LFG) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a quota 2,4 euro in ribasso del 2,07% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale