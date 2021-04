Attenzione a questo modo per guadagnare tra l’1,525% e l’1,775% con i soldi depositati sul conto corrente

Ormai ci siamo: da oggi è BTP Futura 2037-day, nel senso che da stamane alle 9.00 è partito il collocamento della terza serie dei BTP Futura. Un titolo di Stato a lungo termine che cerca di ripagare il risparmiatore-finanziatore in tre direzioni. Cioè garanzia del prestito (restituzione dei soldi a scadenza), protezione dei soldi dall’inflazione e garantire un minimo di rendimento.

Veniamo al dunque:

Una doverosa precisazione si rende alquanto necessaria. L’interesse medio ponderato del BTP nei 16 anni è dell’1,40%. Il “resto” è dato dalla sommatoria del doppio premio fedeltà.

Quali tassi offre il BTP Futura 2037 (ISIN: IT0005442089)?

Venerdì 16, alle 12.00, è stata comunicata la serie dei tassi cedolari annui minimi garantiti, che è la seguente:

a) lo 0,75% dal 1° al 4° anno;

b) l’1,20% dal 5° all’8° anno;

c) l’1,65% dal 9° al 12° anno;

d) infine il 2% nell’ultimo quadriennio.

Come detto, facendo una media ponderata ne viene fuori una cedola dell’1,40%, e a cui si sommeranno i due diversi premi fedeltà. Questa struttura dei tassi sarà confermata o modificata (ma solo al rialzo) al termine del periodo di collocamento.

Ricordiamo infine che le cedole sono semestrali mentre sugli interessi attivi la tassazione è al 12,50%.

Come acquistare e quando si può acquistare il BTP Futura 2037?

L’acquisto del BTP Futura può avvenire in emissione direttamente online. È sufficiente infatti qualsiasi sistema di home banking abilitato alle funzioni di trading durante i giorni del periodo di collocamento.

Parimenti si possono comprare all’emissione anche allo sportello del proprio istituto di credito o l’ufficio postale abilitato. È possibile aderire all’offerta del neo-bond anche tramite il servizio BancoPosta.

Il periodo di collocamento, come detto, è iniziato stamane alle 9.00 e procederà fino alle 13.00 di venerdì 23 aprile, salvo chiusura anticipata. Quest’ultima non potrà avvenire prima delle 17.30 del 21 aprile o delle 14.00 del 22 aprile.

Quanto costa e come funziona?

Il taglio minimo del BTP Futura è pari a 1.000 euro e si procede per multipli di mille euro. Nell’articolo di cui qui il link affrontiamo il tema di quanti soldi del proprio budget familiare destinare all’acquisto del BTP Futura 2037.

L’acquisto avviene alla pari, ossia a 100, ed esso sarà anche il valore di rimborso finale delle obbligazioni possedute a scadenza. Non è prevista alcuna commissione a carico degli acquirenti per l’adesione al collocamento.

Martedì 27 aprile è previsto invece sia il regolamento dell’operazione che l’inizio del periodo di godimento. Sempre a partire da quel giorno, il titolo sarà liberamente scambiato sul MOT.

Come detto la durata del bond è di 16 anni, ed infatti la sua scadenza è prevista il 27 aprile 2037.

Prima di questa data sarà sempre possibile rivendere il bond sul MOT, il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato. In particolare, il prezzo di scambio sarà quello dettato dalle precise condizioni di mercato che saranno presenti al momento della vendita. Per cui potrà avvenire tanto di venderlo sopracento e guadagnare anche in conto capitale, quanto sottocento e quindi di perdere in conto capitale.

Infine un cenno in merito al premio fedeltà.

Infine un cenno in merito al premio fedeltà. Esso sarà scisso in due momenti diversi, ossia una prima volta ad aprile 2029 e la seconda a scadenza, nel 2037.

In estrema sintesi, per chi riuscirà a tenere il titolo per tutti e 16 anni, il MEF riconoscerà due extra-premi finali. Essi oscilleranno tra un minimo del 2% fino a un massimo del 6% del capitale investito (sommando i due premi). Spalmati sui 16 anni di vita del prodotto, equivalgono a un extrarendimento compreso tra lo 0,125% e lo 0,375% annuo.

A questo punto ci è rimasto solo da sommare la cedola media ponderata annua (1,40%) a quest’ultimi due valori. Dall’addizione ne viene fuori un interesse medio annuale che oscillerà dal minimo dell’1,525% a un massimo dell’1,775%.

In definitiva, chi comprerà in questa settimana questo titolo di Stato e lo terrà a scadenza si assicurerà questo rendimento medio lordo fino al 2037.

In definitiva, chi comprerà in questa settimana questo titolo di Stato e lo terrà a scadenza si assicurerà questo rendimento medio lordo fino al 2037.

Infine nell'articolo di cui qui il link illustriamo quanto si guadagna investendo 10.000 euro nel BTP Futura 2037.