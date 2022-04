Attenzione a questo messaggio sulla posta che può costarci caro perché è l’ennesima truffa per svuotare il portafoglio

È vero quando si dice che i malfattori colpiscono nei punti deboli delle persone. Le provano tutte pur di farci cadere nella loro trappola. Non basta la situazione catastrofica che stiamo vivendo da 2 anni a questa parte.

In effetti, con il fatto che siamo stressati e spaventati da tutto ciò che sentiamo in TV, i malviventi provano a farci disperare ancora di più. E, purtroppo, a volte ci riescono. Per esempio, qualche mese fa eravamo preoccupati per i rincari sui carburanti. Le cifre sono arrivate proprio alle stelle, superando anche le 2,50 euro al litro.

I malfattori hanno pensato bene di ricalcare la situazione, mettendo in atto una vera e propria truffa, anche a danno dell’immagine di un’importante multinazionale. Non solo, a seguito dei vaccini o dei tamponi veniva rilasciato il Green Pass, utile per partecipare ad eventi o semplicemente per mangiare all’interno di un ristorante. I malviventi hanno pensato di costruire una truffa anche sul Green Pass.

Come dicevamo, cercano di colpire le nostre debolezze o le nostre paure. Purtroppo, è in atto una nuova truffa, segnalata dalla Polizia Postale. Pertanto, attenzione a questo messaggio sulla posta perché, forse, si sono superati.

L’email con ricatto

L’Unione Nazionale dei Consumatori è intervenuto affermando di tenere gli occhi aperti a causa di una email che sta girando. Si tratta di una truffa che colpisce attraverso il ricatto. Il contenuto dell’email è un vero e proprio tentativo di estorsione. In pratica, i criminali vorrebbero raggirarci scrivendo che abbiamo visitato un sito per adulti, e per questo abbiamo dato inconsciamente l’autorizzazione a scaricare i nostri dati personali, nonché la cronologia di navigazione. Inoltre, il nostro pc è stato soggetto alla contaminazione di virus, che consentono di filmare tutto ciò che accade. Al termine della email vengono chiesti 300 bitcoin. Qualora non si pagasse entro due giorni, i dati personali, filmati ed immagini saranno inoltrati alla rubrica della vittima.

Attenzione a questo messaggio sulla posta che può costarci caro perché è l’ennesima truffa per svuotare il portafoglio

Fortunatamente, è intervenuta la Polizia Postale, la quale ha dichiarato che si tratta di una vera e propria truffa. Purtroppo, chi non ha dimestichezza con la tecnologia e con internet potrebbe cascarci. Pertanto, si invita a non credere al contenuto dell’email, poiché è impossibile che tramite un virus si possa disporre di un pc altrui.

Chiaramente, non bisogna cliccare su nessun link, né pagare tramite bitcoin o indicare le proprie coordinate bancarie. Per una maggiore protezione, conserviamo i bitcoin su un portafoglio offline. Infine, segnaliamo l’email alla Polizia Postale.

