Nell’ultimo anno ha avuto un’ottima performance non solo in Borsa, ma anche nel bilancio. I dati relativi al 2021, infatti, sono stati molto buoni. L’anno, infatti, si è chiuso con ricavi e proventi operativi per 721mila euro, rispetto ai 18mila euro dell’esercizio precedente. Anche i risultato negativi sono stati migliori delle attese. L’EBITDA, infatti, è stato negativo per 0,637 milioni di euro, rispetto allo 0,757 milioni di euro dell’anno precedente. Anche l’EBIT è stato negativo per 0,094 milioni di euro, ma anch’esso in forte miglioramento dallo 0,757 milioni di euro visti lo scorso anno. La perdita netta è stata di 0,140 milioni di euro, ma in netto miglioramento su base annuale. Infine, la Posizione Finanziaria Netta è stata pari a 0,820 milioni di euro, in leggero rialzo rispetto al valore calcolato al 31 dicembre 2020 pari a 0,794 milioni di euro.

Prima di concludere questa parte introduttiva, ricordiamo che la società EEMS è nella black list della Consob. A tal proposito vanno osservati due aspetti. Il primo è che la posizione finanziaria netta è positiva e questo è un ottimo punto a favore di EEMS. Il secondo è che, da fine luglio fino all’aggiornamento di aprile la posizione finanziaria netta è andata migliorando.

Il fallito allungo rialzista ha spinto le quotazioni di EEMS al ribasso, ma i presupposti per un’inversione potrebbero esserci tutti. Cosa attenderci per le prossime settimane secondo l’analisi grafica?

Il titolo EEMS (MILEEMS) ha chiuso la seduta del 12 aprile in ribasso dello 0,72% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 0,1385 euro.

Time frame settimanale

A inizio 2022 le quotazioni hanno cercato di accelerare al rialzo, ma sono state respinte dalle resistenze fallendo la prova del 9 per il rialzo. Conseguentemente, il fallito allungo rialzista ha spinto le quotazioni di EEMS al ribasso e adesso si trovano alle prese con importanti supporti in area 0,118 euro. Fino a oggi questo livello ha resistito e questa situazione potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che potrebbe diventare inversione nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,1614 euro. In questo caso il titolo potrebbe dirigersi verso l’obiettivo più probabile collocato in area 0,245 euro. A seguire, poi, gli ulteriori obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura nel riquadro rosso.

Al ribasso, invece, la rottura del supporto in area 0,118 euro potrebbe favorire il raggiungimento dei minimi storici in area 0,05 euro.