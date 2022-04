Il giorno di Pasqua si fa sempre più vicino. Tutti ci prepariamo a trascorrere questa festa in allegria con amici e parenti. Il pranzo della domenica, infatti, è un momento centrale di convivialità dove si assaporano piatti simbolici e della tradizione.

Torte e pasta ripiena, così come le uova e la colomba non possono mancare. Ma con tanti invitati, bisogna pensare a portare in tavola portate sostanziose. Così, gli esperti di cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno pensato a due geniali idee facili e veloci per un antipasto e un primo di pasta fresca che lasceranno i commensali a bocca aperta.

Mettendo insieme ingredienti di stagione, ecco due ricette festive in versione pasquale che ci prenderanno pochissimo tempo di preparazione.

Due geniali idee facili e veloci per uno sfizioso antipasto di sfoglia e un’irresistibile pasta dal ripieno cremoso senza glutine

Per l’antipasto ci serviranno:

una pasta sfoglia pronta;

60 grammi di noci;

olio q.b.;

1 mazzo di basilico fresco.

Procedimento velocissimo e semplice. L’idea è di preparare un pesto di noci e basilico e stenderlo sulla sfoglia per creare delle strisce da cuocere al forno. Quindi, frulliamo noci e basilico aggiungendo olio e sale. Otteniamo una crema e spalmiamola sull’intera sfoglia. Adesso ritagliamo per lungo strisce larghe 5 cm l’una. Riscaldiamo il forno e inforniamo a 180° C.

Fagottini di pasta ripiena senza glutine

Saremo sorpresi che la preparazione della pasta ripiena non necessiti tempi lunghi. Infatti, sia per il ripieno che per l’impasto non serviranno che 10 minuti. Ecco la lista con dosi per 4 persone:

1 mazzo di asparagi;

acqua q.b.;

1 uovo;

200 g di farina di riso;

300 g di farina di grano saraceno o altra senza glutine;

100 g di ricotta;

40 g di burro;

scorza di limone.

Iniziamo pulendo gli asparagi, eliminando la parte finale dura e tagliandoli a tocchetti. Mettiamo le punte da parte, che serviranno per il condimento. In una padella versiamo un filo d’olio, gli asparagi e un mestolo d’acqua. Cuociamo a fuoco lento fino al totale assorbimento dell’acqua.

Poi uniamo farine, sale e uovo in una ciotola, aggiungiamo poca acqua gradatamente e impastiamo fino a ottenere una pasta liscia. Ora lasciamo riposare per 15 minuti. Prendiamo gli asparagi, frulliamoli e uniamoli alla ricotta per formare l’impasto.

Adesso stendiamo la pasta all’altezza di 1-2cm. Col coppapasta ricaviamo dei cerchi e posizioniamo poco ripieno al centro. Chiudiamo il fagottino sigillandolo con la punta di una forchetta. Procediamo in questo modo per tutta la pasta. A questo punto, possiamo cuocere i fagottini in acqua bollente, con i trucchi che abbiamo già visto per non far attaccare la pasta fresca in cottura. Condiamo con burro fuso e punte di asparagi. Queste, quindi, le due geniali idee facili e veloci da portare in tavola che soddisferanno tutti.

